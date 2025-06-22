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تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025
تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 22 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي في ختام التعاملات بالبنوك بعد تحرك جديد خلال التعاملات.

وسجل الدولار ارتفاعا طفيفا في عدد من البنوك مقارنة بالتعاملات السابقة، ليسجل الدولار مستويات جديدة اقتربت من حاجز 50.87 جنيهًا في بعض البنوك الخاصة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه سوق الصرف ترقبه لأي تحركات من البنك المركزي أو تغيرات في تدفقات النقد الأجنبي، خصوصًا مع استمرار التأثيرات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بسبب الحرب الإيراينة الإسرائيلية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا للتحديثات الرسمية، سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

50.59 جنيهًا للشراء

50.73 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنوك

حافظت البنوك على أسعارها التي سجلتها في تعاملات أمس السبت، حيث سجّل سعر الدولار:

البنك الأهلي المصري:

50.75 جنيهًا للشراء

50.85 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر:

50.75 جنيهًا للشراء

50.85 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة:

50.75 جنيهًا للشراء

50.85 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنوك الخاصة

واصلت البنوك الخاصة استقرارها النسبي مع تسجيل بعض التحركات المحدودة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB:

50.75 جنيهًا للشراء

50.85 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

50.75 جنيهًا للشراء

50.85 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB):

50.75 جنيهًا للشراء

50.85 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

50.75 جنيهًا للشراء

50.85 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في اتش إس بي سي HSBC:

50.75 جنيهًا للشراء

50.85 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد:

50.75 جنيهًا للشراء

50.85 جنيهًا للبيع

سعر الدولار بنك قطر الوطني QNB

برز بنك قطر الوطني الأهلي QNB كأعلى بنك من حيث سعر صرف الدولار، حيث سجل:

50.77 جنيهًا للشراء

50.87 جنيهًا للبيع

وهو ما يجعله حاليًا الأعلى في السوق من حيث سعر البيع والشراء للعملة الأمريكية.

ورغم الاستقرار العام في معظم البنوك، إلا أن التحركات المحدودة لبعض البنوك مثل QNB تُشير إلى ميل طفيف نحو الارتفاع.

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