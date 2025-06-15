رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري في جميع البنوك، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة سعر الصرف في ظل الظروف الراهنة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 49.71 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من التماسك في المؤشرات الرسمية، في وقت تتباين فيه الأسعار بين البنوك حسب آليات العرض والطلب.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع،ما يشير إلى استقرار نسبي في حركة التداول.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك مصر أيضًا نفس مستويات البنك الأهلي، حيث بلغ 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما بنك الإسكندرية، فسجل اليوم سعرًا مختلفًا قليلًا، حيث بلغ 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، مما يجعله من البنوك التي تقدم سعرًا أعلى للشراء مقارنة بالبنك المركزي.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، متماشيًا مع البنوك الحكومية الكبرى في أسعار التداول.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجّل بنك القاهرة سعرًا مرتفعًا نسبيًا مقارنة بغيره، حيث بلغ 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، ليكون من أعلى أسعار الدولار في السوق الرسمية حتى الآن.

نظرة تحليلية حول استقرار سعر الدولار

يعكس هذا التماسك في سعر الدولار اليوم استقرارًا في حجم الطلب والعرض على العملة الأمريكية في الأسواق، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين بالسوق المصرفي.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع بعض المحللين استمرار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة القريبة القادمة، خاصة مع تحركات الدولة نحو زيادة مواردها من العملة الصعبة عبر السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية.

أهم مؤشرات أسعار الدولار الآن

البنك الأهلي المصري: 50.56 جنيه للشراء – 50.66 جنيه للبيع

بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء – 50.66 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 50.58 جنيه للشراء – 50.68 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 50.56 جنيه للشراء – 50.66 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء – 50.69 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 49.71 جنيه للشراء – 49.85 جنيه للبيع