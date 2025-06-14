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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 14-6-2025، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.71 جنيها للشراء و 49.85 جنيها للبيع داخل البنك المركزي.

أقل سعر دولار مقابل الجنيه

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع في بنكي " ابوظبي التجاري و التنمية الصناعية.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
سعر الدولار

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.44 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع في البنك المصري لتنمية الصادارت.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.47 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للبيع في بنك سايب

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيها للشراء و 49.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي و قطر الوطني الأهلي QNB.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، المصري الخليجي، ميد بنك".

سعر الدولار في البنوك

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.72 جنيها للشراء و 49.82 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، التجاري الدولي CIB، القاهرة، قناة السويس، الاسكندرية، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.73 جنيها للشراء و 49.83 جنيها للبيع في بنوك HSBC  و الأهلي الكويتي

أعلي سعر الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.88 جنيها للشراء و 49.98 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

مقابل الجنيه المصري مقابل الجنيه مقابل الجنيه المصري اليوم السبت البنك المركزي أقل سعر دولار مقابل الجنيه سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن

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