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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 13-6-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13-6-2025؛ علي مستوي السوق الرسمية .

اخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مساء أمس الخميس بمقدار 25 قرشا علي مستوي البنوك العاملة في مصر

اجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في البنوك اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدا السبت نظرا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.73 جنيها للشراء و 49.83 جنيها للبيع.

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.44 جنيها للشراء و 49.54 جنيها للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.49 جنيها للشراء و49.59 جنيها للبيع في بنك الامارات دبي الوطني

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.58 جنيها للشراء و 49.68 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيها للشراء و49.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيها للشراء و49.74 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنك المصرف العربي الدولي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.69 جنيها للشراء و49.79 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB,

متوسط سعر الدولار 

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، المرف المتحد، المصري الخليجي،ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.72 جنيها للشراء و 49.82 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، نكست، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، البركة،العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.73 جنيها للشراء و 49.83 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، HSBC،الأهلي الكويتي"

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.88 جنيها للشراء و49.98 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.75 جنيها للشراء و 49.85 جنيها للبيع في بنك سايب.

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