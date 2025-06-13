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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟
سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا جماعيًا داخل البنوك العاملة في مصر خلال الأسبوع المنتهي، مسجلًا قفزات متتالية في عدد من البنوك، وسط تأثر السوق المحلي بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي أعادت الدولار إلى صدارة الملاذات الآمنة عالميًا.

سعر الدولار اليوم 13/6/2025 في البنوك

ارتفع سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي بقيم تراوحت بين 4 قروش و31 قرشًا في نحو 10 بنوك ، مقارنة بسعر الإغلاق في يوم الأربعاء السابق لعطلة عيد الأضحى، وذلك بحسب الأسعار المنشورة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار داخل البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) سعرًا موحدًا بلغ 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا في الأسعار لدى البنوك الحكومية والخاصة ذات الثقل في السوق المصرفية.

أحدث أسعار الدولار في البنوك 

سجلت البنوك التالية أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع أمس الخميس 13 يونيو 2025 على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع

التجاري الدولي CIB: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع

بنك HSBC: 49.73 جنيه للشراء – 49.83 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.70 جنيه للشراء – 49.80 جنيه للبيع

سعر الدولار في QNB الأهلي: 49.69 جنيه للشراء – 49.79 جنيه للبيع

التوترات السياسية ترفع سعر الدولار عالميًا

تأثر سعر الدولار عالميًا بقوة بعد تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على أهداف داخل إيران، ورد الأخيرة بإطلاق موجة من الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى تحول المستثمرين نحو العملات والسلع الآمنة وعلى رأسها الدولار والذهب.

وقد صرّحت تل أبيب بأنها استهدفت «أهدافًا عسكرية واسعة النطاق»، بينما ردّت طهران بإطلاق عشرات المسيّرات، وسط ترقب دولي لمحادثات نووية مرتقبة في مسقط بين واشنطن وطهران.

مؤشر الدولار يحقق أكبر مكسب منذ أكثر من شهر

ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة العملات العالمية بنسبة 0.85%، ليسجل أكبر مكاسب يومية منذ 12 مايو الماضي، مع تراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي. 

ويعكس هذا الارتفاع تزايد الإقبال العالمي على العملة الأمريكية كوسيلة تحوط في ظل اضطراب الأسواق.

الدولار يستعيد مكانته كملاذ آمن

قالت المحللة الاقتصادية «فيونا سينكوتا» من "سيتي إندكس" إن الدولار عاد بقوة إلى مركزه كأقوى عملة ملاذ آمن، مدعومًا بالتطورات السياسية الساخنة، مشيرة إلى أن استمرار هذا الارتفاع سيعتمد على ما ستسفر عنه التطورات الجيوسياسية واجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب الأسبوع المقبل.

أسعار الدولار في أبرز البنوك اليوم

وفيما يلي آخر تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، بحسب بيانات الجمعة 13 يونيو 2025:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء – 49.98 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني: 49.58 جنيه للشراء – 49.68 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 49.73 جنيه للشراء – 49.83 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 49.65 جنيه للشراء – 49.75 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع

الدولار في مواجهة الجنيه المصري.. ما التوقعات المقبلة؟

يُتوقع أن يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركاته المتأثرة بعوامل خارجية في الأساس، في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط وتوجه المستثمرين نحو الدولار كخيار آمن.

كما تترقب الأسواق ما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي قد يُحدث تحولات جديدة في السياسة النقدية الأمريكية وبالتالي على قيمة الدولار عالميًا.

 

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