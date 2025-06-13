سعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين وأصحاب الأعمال والتصدير والاستيراد، الجمعة 13 يونيو 2025، بالإضافة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي: 49.71 جنيها للشراء و49.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

اليورو يسجل: 57.64 جنيها للشراء، 57.81 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني يسجل: 67.55 جنيه للشراء، 67.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودي يسجل: 13.25 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

الدينار الكويتي يسجل: 162.49 جنيه للشراء، 163 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 13.53 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.