سعر الدولار مساء اليوم الخميس 12-6-2025

عاود الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 13-6-2025 منذ الأسابيع القلائل الماضية.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.71 جنيها للشراء و 49.85 جنيها للبيع داخل البنك المركزي

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع في بنكي " ابوظبي التجاري و التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.44 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع في البنك المصري لتنمية الصادارت.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.47 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للبيع في بنك سايب

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيها للشراء و 49.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي و قطر الوطني الأهلي QNB.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، المصري الخليجي، ميد بنك".

سعر أغلب البنوك

ووبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.72 جنيها للشراء و 49.82 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، التجاري الدولي CIB، القاهرة، قناة السويس، الاسكندرية، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.73 جنيها للشراء و 49.83 جنيها للبيع في بنوك HSBC و الأهلي الكويتي

أعلي سعر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.88 جنيها للشراء و 49.98 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.