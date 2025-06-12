الدولار يواصل استقراره.. أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

تزايدت معدلات البحث اليوم الخميس 12 يونيو 2025، حول سعر الدولار أمام الجنيه ، مع اهتمام متزايج بمعرفة آخر أسعار العملات الأجنبية والعربية داخل السوق، في ظل استمرار حالة الترقب لتغيرات أسعار الصرف والتقلبات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

سعر الدولار اليوم في مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا نسبيًا في منتصف تعاملات الخميس، إذ سجّل في البنك المركزي المصري:

49.44 جنيهًا للشراء

49.54 جنيهًا للبيع

ويعكس هذا الثبات استقرارًا نسبيًا في تعاملات سوق الصرف، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تحركات العملات الأجنبية عالميًا، خاصة الدولار أمام سلة العملات الرئيسية.

سعر اليورو اليوم الخميس

واصل اليورو الأوروبي أدائه المستقر في السوق، مسجلًا:

56.51 جنيهًا للشراء

56.63 جنيهًا للبيع

ويظل اليورو من أبرز العملات المؤثرة في السوق ، إذ يتأثر بالسياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي وتحركات التضخم في منطقة اليورو.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا في تداولات الخميس، ليبلغ:

66.67 جنيهًا للشراء

66.83 جنيهًا للبيع

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تحركات محدودة في سعر الجنيه الإسترليني عالميًا، وسط ترقب الأسواق لقرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

واصلت العملة الخليجية أداءها المستقر أمام الجنيه المصري، وسجلت:

13.18 جنيهًا للشراء

13.20 جنيهًا للبيع

ويرتبط سعر الريال في السوق بشكل وثيق بمعدلات الطلب الموسمية، خاصة خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة، حيث ترتفع الحاجة إليه بشكل لافت.

سعر الدرهم الإماراتي

أما الدرهم الإماراتي، فقد سجل اليوم الخميس:

13.46 جنيهًا للشراء

13.49 جنيهًا للبيع

ويُعد الدرهم من العملات العربية الأكثر تداولًا في مصر بعد الريال السعودي، نظرًا لحجم التعاملات التجارية بين البلدين.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس

سجل الدينار الكويتي، العملة الأعلى سعرًا في السوق المصري، أداءً مستقرًا أمام الجنيه، حيث بلغ:

161.38 جنيهًا للشراء

161.82 جنيهًا للبيع

ويواصل الدينار الكويتي الحفاظ على مستواه المرتفع بسبب قوته الشرائية، وارتباطه الوثيق بصادرات النفط العالمية.

وتعكس البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري حالة من الاستقرار العام في سوق الصرف، حيث لم تسجل العملات العربية والأجنبية الرئيسية أي تقلبات حادة.