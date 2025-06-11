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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب تراجعه

دولار امريكي
دولار امريكي

استقرت أسعار الدولار اليوم الاربعاء 11-6-2025، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وأمس الثلاثاء، واصلت أسعار الدولار ، التراجع في أول يوم عمل للبنوك عقب انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك.

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 11-6-2025، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الاسلامي 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 


سعر الدولار في البنك  العقاري المصري العربي 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الكويت  الوطني 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في المصرف العربي 49.50 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة  49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 


سعر الدولار في بنك نكست 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع .


سعر الدولار في الأهلي الكويتي 49.48 جنيه للشراء. 

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