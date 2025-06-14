سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 14-6-2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 14-6-2025؛ على مستوي السوق الرسمية .

اخر تحديث لسعر الدولار اليوم



بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.73 جنيها للشراء و 49.83 جنيها للبيع.

أقل سعر



وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.44 جنيها للشراء و 49.54 جنيها للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.49 جنيها للشراء و49.59 جنيها للبيع في بنك الامارات دبي الوطني

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.58 جنيها للشراء و 49.68 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيها للشراء و49.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول

ووصل سعر الدولار مقابل

المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد سعر زجاجة الزيت الخليط 30 جنيها على بطاقات التموين لشهر يونيو

الجنيه نحو 49.64 جنيها للشراء و49.74 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنك المصرف العربي الدولي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.69 جنيها للشراء و49.79 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB,