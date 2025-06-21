رسميًا.. سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 استقرارًا واضحًا أمام الجنيه المصري، تزامنًا مع عطلة البنوك الأسبوعية، حيث ثبت السعر في معظم البنوك دون تغيير يُذكر مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع، وهو ما يعكس حالة من الهدوء والاستقرار في سوق الصرف.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم نحو 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.60 جنيهًا للشراء

50.70 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

50.60 جنيهًا للشراء

50.70 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

50.60 جنيهًا للشراء

50.70 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

50.60 جنيهًا للشراء

50.70 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

50.60 جنيهًا للشراء

50.70 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

50.60 جنيهًا للشراء

50.70 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

50.60 جنيهًا للشراء

50.70 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

50.60 جنيهًا للشراء

50.70 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك المشرق

50.60 جنيهًا للشراء

50.70 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

50.60 جنيهًا للشراء

50.70 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.61 جنيهًا للشراء

50.71 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك نكست

50.64 جنيهًا للشراء

50.74 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

50.65 جنيهًا للشراء

50.75 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

50.07 جنيهًا للشراء

50.17 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB

50.58 جنيهًا للشراء

50.68 جنيهًا للبيع