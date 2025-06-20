قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين وإيران
توقف مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي لسبب مفاجئ .. تفاصيل
إيران تبث مشاهد انطلاق الصواريخ صباح الجمعة صوب إسرائيل
تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا لنادي الزمالك
ميتروفيتش خارج حسابات الهلال أمام سالزبورج في مونديال الأندية
محلل: لأمريكا سياستان تدعم الأنشطة الإرهابية في الخفاء وتهاجمها بالعلن
وزير خارجية إيران من جنيف: سنواصل الدفاع ولن نتنازل عن قدراتنا
خرجوا من حسابات الفريق | الأهلي يحسم قرارا لهؤلاء اللاعبين في هذا الموعد
بعد 9 ساعات .. انتشال صغيرة حية من أسفل عقار حدائق القبة المنهار
مفيش مقارنة | قشقوش: إيران عندها قوة بشرية ضخمة وإسرائيل لن تستطيع الصمود
رسميا .. ليفربول يعلن تعاقده مع صفقة مدوية
زلزال يضرب إيران قرب منشأة فوردو النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 20-6-2025

الدولار
الدولار
محمد يحي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025، علي مستوي السوق الرسمية بدون أي تغيير.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية، نظرا لتعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة حتي مساء غد السبت.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية اليوم بمناسبة قدوم موعد الراحة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB

متوسط سعر الدولار

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيهها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الدولي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC،القاهرة، الكويت الوطني، ميدبنك، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية لصادرات، البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول،التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في بنكي " الاسكندرية، نكست"

أعلي سعر دولار 

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.64 جنيها للشراء و 50.74 جنيها للبيع في بنك نكست.

سعر الدولار اليوم اقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة للإيجار القديم بعد تعديل القانون

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

عمرو جمال

عمرو جمال: الشيبي كوالتي بيكهام وكنت رايح بيراميدز علشانه

الاهلي

مهيب عبد الهادي يوضح حقيقة فيديو متداول بشأن تتويج الأهلي بكأس العالم للأندية

الأهلي

سيناريوهات تأهل الأهلي أمام بورتو في الجولة المقبلة

بالصور

لصحة طبيعية | تناول 5 حصص فاكهة وخضار يوميًا يحسّن جودة النوم

أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم
أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم
أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم

10 أطعمة "سحرية" لتنظيم الأمعاء وتحسين الهضم.. احرص على تناولها

أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم
أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم
أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم

في بداية الصيف .. 4 أطعمة تزيد الشعور بالحر يجب تقليلها

أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد