سعر الدولار مساء اليوم 20-6-2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025، علي مستوي السوق الرسمية بدون أي تغيير.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية، نظرا لتعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة حتي مساء غد السبت.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية اليوم بمناسبة قدوم موعد الراحة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB

متوسط سعر الدولار

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيهها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الدولي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC،القاهرة، الكويت الوطني، ميدبنك، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية لصادرات، البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول،التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في بنكي " الاسكندرية، نكست"

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.64 جنيها للشراء و 50.74 جنيها للبيع في بنك نكست.