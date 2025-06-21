رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 مقابل الجنيه المصري، دون أن يشهد أي تغير ملحوظ على مستوى السوق الرسمية، بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية التي تمتد حتى مساء السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي

بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر الدولار اليوم نحو 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع، دون تسجيل أي ارتفاع أو انخفاض مقارنة بالجلسة السابقة، ليعكس حالة من الاستقرار النسبي في ظل ثبات المؤشرات النقدية.

أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك العاملة في السوق ، إذ بلغ 50.65 جنيهًا للشراء و50.75 جنيهًا للبيع، يليه بنك نكست الذي سجل سعر 50.64 جنيهًا للشراء و50.74 جنيهًا للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم

أما عن أقل سعر للدولار مقابل الجنيه، فقد رصده بنك التنمية الصناعية عند 50.07 جنيهًا للشراء و50.17 جنيهًا للبيع، وهو ما يمثل الفارق الأكبر بين أعلى وأقل سعر صرف مسجل في البنوك الرسمية اليوم.

متوسط سعر الدولار في البنوك الكبرى

شهدت العديد من البنوك حالة من التوافق في سعر الدولار اليوم، حيث بلغ متوسط السعر في عدد من البنوك الكبرى نحو 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع، ومن بينها:

بنك مصر

البنك الأهلي المصري

البنك التجاري الدولي CIB

بنك القاهرة

البنك العربي الأفريقي الدولي

بنك فيصل الإسلامي

بنك الكويت الوطني

بنك أبوظبي الأول

بنك المشرق

البنك العقاري المصري العربي

سعر الدولار اليوم في مصر

أظهرت بيانات كل من بنك الإسكندرية وبنك نكست تسجيل سعر صرف متقارب عند 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع، ليعكس الاستقرار المشهود في مؤشرات أسعار الصرف داخل البنوك.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB نحو 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع، وهو من الأسعار المتوسطة المتداولة اليوم بين البنوك.

أسعار الدولار في أبرز البنوك: