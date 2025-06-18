قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أرقامه متواضعة ومايخوّفش».. محمد بركات يتحدث عن مواجهة الأهلي وبالميراس البرازيلي
في عز الصيف.. أفضل أطعمة ومشروبات لتبريد حرارة الجسم طبيعيًا
حازم فتوح يكشف مفاجأة: عرض نيوم لضم زيزو من الزمالك وصل لـ300 مليون جنيه
وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. اليوم
النيابة العامة تحقق في مشاجرة بإمبابة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص
كأس العالم للأندية| كوكا يغيب عن مران الأهلي .. لهذا السبب
قرار عاجل من محافظة القاهرة بشأن العقار المنهار بحي السيدة زينب
كأس العالم للأندية| تعرف على تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة بالميراس
محافظة القاهرة: إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار بحي السيدة زينب
5 ناجين وحالتي وفاة.. انهيار عقار شارع قدري بالسيدة زينب |شاهد
سيطرة كاملة على إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف تل أبيب بصواريخ «فتّاح»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لمتوسط سعر الدولار اليوم 18-6-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه؛ استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-6-2025.

آخر تحديث لمتوسط سعر دولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  50.1 جنيها للشراء و 50.2 جنيها للبيع .

سعر الدولار في البنوك اليوم 

وتضمن سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك "نكست، القاهرة، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، ميد بنك، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، البركة،العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

أقل دولار في البنوك اليوم 

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه استقرارا، مسجلا 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع  في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي"

مع أول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-6-2025 علي مستوي البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه؛ في أول تعاملات له اليوم الأربعاء علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيها للشراء و 50.19 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيها للشراء و 50.19 جنيها للبيع داخل البنك المركزي المصري

آخر تحديث لسعر الدولار

في ختام تعاملات اليوم وصل معدل تراجع الدولار أمام الجنيه مقدار 47 قرشا علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

ثاني أقل سعر

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.08 جنيها للشراء و 50.18 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيها للشراء و 50.19 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي".

سعر الدولار في البنوك الأخري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.11 جنيها للشراء و 50.212 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.12 جنيها للشراء و 50.22 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.13 جنيه للشراء و 50.23 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.14 جنيها للشراء و 50.24 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.19 جنيها للشراء و 50.31 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

البنك المركزي يوفق أوضاع مراقبي الحسابات

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وكذا مكاتب المحاسبة التابعة لهم لمدة 6 أشهر تنتهي في 20 نوفمبر 2025.

يأتي ذلك في ضوء إنتهاء مدة توفيق الأوضاع لكل منهما في 20 مايو 2025، والواردة بشروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي.

سعر الدولار مقابل الجنيه اعلي سعر دولار اليوم الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك المركزي اقل سعر دولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات قانون الايجار القديم

250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

أحمدي نجاد

حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

مواعيد غلق المحلات والمولات

عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025

الايجار القديم

7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم 17-6-2025

مشروع قانون الإيجار القديم

محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

زيزو

آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو

المتهمين

قاعد فوق العربية.. القبض على أصحاب فيديو سيارة المقطم| صور

ترشيحاتنا

متهم

رسائل تهديدات وصور غير لائقة.. القصة الكاملة لشاب ابتز فتاة بالقليوبية

متهم

ضربة بجنزير.. ماذا قصة مقتل سائق بشبرا الخيمة

وساطة روسيا المرفوضة في صراع إيران وإسرائيل

بين التصعيد والنفي| وساطة روسيا المرفوضة في صراع إيران وإسرائيل.. تفاصيل

بالصور

في عز الصيف.. أفضل أطعمة ومشروبات لتبريد حرارة الجسم طبيعيًا

مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف

دراسة: النوم لساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع يقي من فقدان السمع عند الكبر

هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟
هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟
هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟

دراسة أمريكية: تناول الزبدة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"
الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"
الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"

تناول الطعام في الليل.. عادة تهدد صحتك بأمراض خطيرة

ما هي متلازمة الأكل الليلي؟
ما هي متلازمة الأكل الليلي؟
ما هي متلازمة الأكل الليلي؟

فيديو

فضل شاكر

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

خالد سرحان

سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مصر و19 دولة إسلامية.. رسالة قوية من 20 دولة ضد انتهــ.اكات الكيــ.ان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد