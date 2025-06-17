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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

الدولار
الدولار
محمد صبيح

سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. استقرت في جميع البنوك العاملة، بعد أن ارتفعت.

أسعار الدولار اليوم 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 17-6-2025، في البنوك ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار 

 

سجل أعلى سعر للدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في اتش اس بي سي  50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف العربي 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 


سعر الدولار في بنك مصر   50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية   50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم 


سعر الدولار في بنك فيصل 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك  50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التعمير والإسكان 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أسعار الدولار سعر الدولار اليوم

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