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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر على مدار  تعاملات الأسبوع الحالي.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 19 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، نكست، أبوظبي الأول) عند نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(الأهلي،العربي الأفريقي، كريدي أجريكول، قناة السويس، الإسكندرية، اتش اس بي سي"HSBC"، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB ، مصر، التعمير والإسكان، البركة  ) نحو 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع.

 وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك الأهلي الكويتي ليسجل  نحو 50.49 جنيه للشراء و50.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 50.49 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في أبوظبي التجاري نحو 50.48 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الكويت الوطني، تنمية الصادرات، الشركة المصرفية الدولية، قطر الوطني)  لنحو 50.47 جنيه للشراء و 50.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية  نحو 50.07 جنيه للشراء و 50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 50.48  جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

50.58 جنيه للشراء

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

50.17 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 

50.54 جنيه للبيع

سعر الدولار في الجمارك اليوم الخميس

50.31 جنيه. 

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي بنك التنمية الصناعية بنك الأهلي الكويتي بنك مصر

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