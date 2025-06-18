قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حل لغز الجواسيس| ثان أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل تدير اقتصاد إيران
رغم الغضب من حرب غزة.. أوروبا تدعم إسرائيل ضد إيران
سمير فرج: الغرب يصف النووي الباكستاني بـ القنبلة الإسلامية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم الوداد بثنائية في مونديال للأندية
سمير فرج: صاروخ "فتاح" أحدث رعبًا في إسرائيل
خالد الجندي: مقولة إن شاء الله عبادة ومعنى عميق يدل على اليقين والتوكل
الثوري الإيراني: اعتقال 9 جاسوسات إسرائيليات عند الحدود بمنطقة قصر شيرين
نائب وزير خارجية إيران: سنرد إذا انضمت أمريكا إلى حرب إسرائيل ضدنا
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة
ليفربول في ورطة.. غياب مرتقب لصلاح بسبب المنتخب .. تفاصيل
خطيب بالأوقاف عن انتشار الترندات: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
نقلة نوعية نحو تجديد الخطاب الديني.. الأوقاف تطلق أكبر منصة دينية رقمية في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر طن الحديد محليا وعالميا اليوم الأربعاء

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الأربعاء، 18 يونيو 2025.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر

 

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية والعالمية  خلال تعاملات الأسبوع الجاري وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيه.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم: 

سجل سعر  الطن نحو 38.500 ألف  جنيه  من حديد عز  اليوم. 

بلغ سعر الطن نحو  37.850 ألف  جنيه من حديد بشاي  اليوم.

وصل سعر الطن نحو 37.500 ألف  جنيه حديد المصريين  اليوم.

وبلغ سعر الطن بنحو 37.500 ألف  جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 ألف  جنيه من شركة بيانكو اليوم.

وبلغ سعر الطن  نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 ألف جنيه من شركة العشري للصلب اليوم.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم

وسجل سعر الطن نحو 34.500 ألف جنيه من شركة سرحان اليوم.

وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.

أسعار الحديد عالميا

استقرت أسعار الخردة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو  2025، لتسجل 340 دولارا / طن، مقارنة بـ 3403 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي بدون تغيير ، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

وتراجعت أسعار خام الحديد بقيمة دولار واحد لتسجل  96 دولارا / طن مقارنة  96 دولارا / طن سعر الأسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 430 – 455 دولارا للطن، بينما كانت ما بين 430 – 455 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

واستقرت أسعار حديد التسليح ما بين 505 – 555 دولارا / طن، بينما كانت ما بين 505 – 555 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

أسعار الحديد أسعار الحديد اليوم سعر طن الحديد أسعار الحديد عالميا أسعار الخردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026 ..اعرف التفاصيل الآن

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة

عمل قلبان فى إسرائيل.. اعرف قصة صاروخ أبو طارق الجديد

صاروخ أبو طارق
صاروخ أبو طارق
صاروخ أبو طارق

اعتماد كلية طب ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤسسيا كمركز تدريبي للبورد العربي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

سيزر سلاط
سيزر سلاط
سيزر سلاط

فيديو

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد