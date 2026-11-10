الزمالك يستعيد إيشو وحسام أشرف بعد التعافي من الإصابة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن استعادة نادي الزمالك الثنائي إيشو وحسام أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية.

وتابع الغندور ، خلال تصريحاته لبرنامجه "ستاد المحور" ، أن الفترة الأخيرة شهدت خضوع إيشو لبرنامج تأهيلي وعلاجي للتعافي من الإصابة، قبل أن يتماثل للشفاء ويصبح جاهزًا للعودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية لنادي الزمالك بعد 4 أيام.

حسام أشرف جاهز لمباراتي الزمالك أمام الجونة والإفريقي التونسي

قال الإعلامي خالد الغندور أن حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، بعد تعافيه من الآلام التي عانى منها في منطقة الحوض وأسفل البطن خلال الفترة الماضية.

وتابع الغندور :اللاعب كان قد أصبح جاهزًا من الناحية الطبية قبل مواجهة الزمالك الأخيرة أمام مصر للتأمين في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، إلا أن الجهاز الفني فضّل إراحته وعدم المجازفة بمشاركته في اللقاء.

وبات حسام أشرف جاهزًا لدعم صفوف الزمالك في المواجهات المقبلة، بداية من مباراة الجونة والإفريقي التونسي، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق.