قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: دعم الاحتياجات الدوائية والإنسانية للأشقاء العرب أولوية
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل على طريق أبوسمبل / أسوان
إحالة أوراق متهمة بقتل طفل وإلقاء جثمانه في مياه ترعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 10 يناير
تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
وزير الاستثمار: القطاع المصرفي شريك رئيس في دعم توسع الشركات المصرية بأفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
الطاقة والاستثمار على رأس الأولويات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
وزير الخارجية الأوكراني: ندعو إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستعيد إيشو وحسام أشرف بعد التعافي من الإصابة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

كشف الإعلامي خالد الغندور عن استعادة نادي الزمالك الثنائي إيشو وحسام أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية.

وتابع الغندور ، خلال تصريحاته لبرنامجه "ستاد المحور" ، أن الفترة الأخيرة شهدت خضوع إيشو لبرنامج تأهيلي وعلاجي للتعافي من الإصابة، قبل أن يتماثل للشفاء ويصبح جاهزًا للعودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية لنادي الزمالك بعد 4 أيام.

حسام أشرف جاهز لمباراتي الزمالك أمام الجونة والإفريقي التونسي

قال الإعلامي خالد الغندور أن حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، بعد تعافيه من الآلام التي عانى منها في منطقة الحوض وأسفل البطن خلال الفترة الماضية.

وتابع الغندور :اللاعب كان قد أصبح جاهزًا من الناحية الطبية قبل مواجهة الزمالك الأخيرة أمام مصر للتأمين في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، إلا أن الجهاز الفني فضّل إراحته وعدم المجازفة بمشاركته في اللقاء.

وبات حسام أشرف جاهزًا لدعم صفوف الزمالك في المواجهات المقبلة، بداية من مباراة الجونة والإفريقي التونسي، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق.

نادي الزمالك الزمالك إيشو حسام أشرف معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

الري

من ماسورة الصرف إلى كوبري آمن.. وزير الري يعلن انتهاء أزمة تلاميذ نديبة بالبحيرة

الدكتور عادل عدوي

انطلاق فعاليات ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2026 بالقاهرة

عمومية شمال الدلتا

باستثمارات 1.58 مليار جنيه.. كهرباء شمال القاهرة تعتمد الميزانية السنوية

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد