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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تكريم لاعبي المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي بعد إنجاز بطولة العالم

المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي
المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي
عبدالله هشام

نال لاعبو منتخب مصر للكاراتيه التقليدي تكريما خاصا تقديرا لأدائهم المتميز ونجاحهم في حصد وصافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي بمشاركة بمشاركة 46 دولة ونحو 2000 متنافس.

وحضر الاحتفالية عدد من لاعبي المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي الحاصلين على المراكز الأولى والدكتور رامي المكاوي، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي، عضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمهندس محمد عبد السميع رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للاتحاد .

يأتي هذا التكريم تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني، وما قدموه من أداء يعكس حجم الإصرار والعزيمة وروح المنافسة، ويؤكد قدرة الرياضة المصرية على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية حيث جاء المنتخب الوطني في المركز الثاني برصيد 47 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات، و14 فضية، و23 ميدالية برونزية.

وشهد التكريم أجواء من الفخر والاعتزاز بالأبطال، مع الإشادة بدورهم في تشريف الرياضة المصرية، والتأكيد على أهمية مواصلة دعم اللاعبين الموهوبين وتحفيزهم لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتور رامي المكاوي، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للكاراتيه التقليدي وعضو الاتحاد الدولي، إن هذا التكريم يأتي تقديرا لما قدمه أبطال المنتخب الوطني من أداء مشرف خلال منافسات بطولة العالم مؤكدا أن حصول مصر على المركز الثاني عالميا برصيد 47 ميدالية متنوعة يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ويؤكد أن الكاراتيه التقليدي المصري يمتلك عناصر متميزة قادرة على المنافسة وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي.

وأضاف المكاوي أن الاتحاد يحرص على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للاعبين والعمل على إعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على مواصلة مسيرة النجاح ورفع اسم مصر في مختلف البطولات مشيدا بالدعم الذي ساهم في خروج البطولة بصورة تنظيمية مشرفة تليق بمكانة مصر الرياضية.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد عبد السميع رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للاتحاد عن سعادته بالإنجاز الذي حققه المنتخب المصري مؤكدا أن ما قدمه اللاعبون من نتائج متميزة يمثل مصدر فخر واعتزاز ويعكس امتلاك الرياضة المصرية مواهب واعدة تستحق الدعم والمساندة.

وأشار عبد السميع إلى أن رعاية الأبطال الرياضيين تمثل استثمارًا حقيقيا في مستقبل الرياضة المصرية مؤكدا استمرار دعم الاتحاد ولاعبيه وتحفيزهم على تحقيق المزيد من النجاحات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

جدير بالذكر أنه صاحب استضافة بطولة العالم للكاراتيه إقامة «الماستر كورس الدولي للأساتذة»، و«بطولة كأس العالم للأطفال، و«بطولة العالم للأندية»، بالإضافة إلى «بطولة مصر الدولية للكاراتيه» المعروف باسم «الجنرال».

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