شقيقان يحصدان 7 ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولتي العالم وأفريقيا للكاراتيه

واصل أبناء جنوب سيناء تألقهم في المحافل الرياضية الدولية، ورفعوا اسم مصر عاليًا على منصات التتويج، بعدما نجح الشقيقان رهام إيهاب المسلمي وعبدالله إيهاب المسلمي، من مدينة شرم الشيخ، في حصد 6 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، خلال مشاركتهما في بطولتي العالم وأفريقيا للكاراتيه التقليدي، في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل أبطال المحافظة.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة النجاحات الرياضية التي يحققها أبناء شرم الشيخ، بعد تألق الشقيقتين فيروز وجاسمين، وحصدهما ميداليتي الذهب والفضة في بطولة العالم للكاتا، لتواصل المواهب الرياضية من جنوب سيناء حضورها المميز على الساحة الدولية.

وحققت البطلة رهام إيهاب المسلمي، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للكاراتيه التقليدي للأندية، التي استضافها استاد القاهرة، بعدما حصدت المركز الأول في منافسات الكاتا الفردي والكاتا الجماعي والإنبو، كما توجت بالميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه.

ولم يتوقف تألق رهام عند بطولة العالم، إذ واصلت مشوارها الناجح في بطولة أفريقيا، التي أقيمت عقب انتهاء منافسات البطولة العالمية، ونجحت في انتزاع الميدالية الذهبية في منافسات الكاتا، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيدها الرياضي.

وتنتمي البطلة رهام إلى مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، كما أُعيرت إلى استاد الشرقية لمدة عام؛ للمشاركة في المنافسات واكتساب المزيد من الخبرات الفنية والاحتكاك بمستويات رياضية متقدمة.

وفي السياق نفسه، تألق شقيقها البطل عبدالله إيهاب المسلمي، الطالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الفيروز الرسمية للغات بمدينة شرم الشيخ، ونجح في حصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم، بعد فوزه بالمركز الأول في منافسات الكاتا الجماعي والإنبو، كما حقق المركز الخامس على مستوى العالم في منافسات الكاتا الفردي للأندية.

ومن جانبه، هنأ الدكتور رامي مكاوي، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، البطلين على إنجازهما الرياضي المتميز في بطولتي العالم وأفريقيا، متمنيًا لهما دوام التوفيق ومواصلة حصد البطولات وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأعرب المهندس إيهاب المسلمي، والد البطلين، عن سعادته وفخره بما حققه نجلاه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر لجنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، ويضاف إلى سجل أبطال الكاراتيه التقليدي، متمنيًا لهما مواصلة التفوق واعتلاء منصات التتويج في الدولية المقبلة.

ويشرف الكابتن محمد وحيد على الإعداد العام للبطلين، فيما يتولى الكابتن أدهم العشرة مهمة التدريب العام، ويشرف الدكتور عبد الرحمن رأفت على برنامج الإعداد البدني.

ويعكس هذا الإنجاز ما تزخر به جنوب سيناء من مواهب رياضية واعدة، تمتلك القدرة على المنافسة في المحافل الدولية واعتلاء منصات التتويج، كما يؤكد أهمية اكتشاف الأبطال الناشئين ورعايتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، بما يسهم في صقل مواهبهم واستمرار نجاحاتهم، ورفع اسم مصر عاليًا في البطولات العالمية والقارية.