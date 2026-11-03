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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ المنتخب الوطني للكاراتيه التقليدي بحصد وصافة بطولة العالم بـ47 ميدالية متنوعة

جوهر نبيل
جوهر نبيل
ياسمين تيسير

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، المنتخب الوطني للكاراتيه التقليدي، بمناسبة تحقيق إنجاز عالمي بحصد المركز الثاني في بطولة العالم للكاراتيه التقليدي، التي استضافتها  مصر خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر  الجاري، بصالة استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 46 دولة ونحو 2000 متنافس.

ونجح المنتخب الوطني في حصد 47 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ميداليات ذهبية، و14 فضية، و23 برونزية، ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، خلف منتخب بولندا صاحب المركز الأول برصيد 53 ميدالية، فيما جاء منتخب البرازيل في المركز الثالث برصيد 33 ميدالية متنوعة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهانيه للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني والأجهزة الفنية والإدارية والاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسةالدكتور رامي المكاوي ، مشيدًا بالأداء المتميز والروح التنافسية العالية التي ظهر بها اللاعبون، ونجاحهم في تحقيق هذا الإنجاز ورفع اسم مصر عاليًا في واحدة من أكبر البطولات العالمية للعبة.

وأكد جوهر نبيل أن هذا الإنجاز يعكس ما تمتلكه الرياضة المصرية من مواهب وقدرات قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات الدولية، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على مواصلة دعم الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لإعداد الأبطال وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وأضاف أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي بمشاركة 46 دولة ونحو 2000 متنافس، إلى جانب الفعاليات المصاحبة، تعكس الثقة الدولية في قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية، وتؤكد دور الرياضة في تعزيز الحضور المصري دوليًا.

وصاحب استضافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي تنظيم عدد من الفعاليات الدولية، تشمل «الماستر كورس الدولي للأساتذة»، و«بطولة كأس العالم للأطفال»، و«بطولة العالم للأندية»، بالإضافة إلى «بطولة مصر الدولية للكاراتيه» المعروفة باسم «الجنرال»، في إطار برنامج رياضي دولي موسع يعزز مكانة مصر على خريطة استضافة البطولات العالمية.

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