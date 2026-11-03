اليوم.. ختام بطولة مصر المفتوحة للكاراتيه التقليدي بالقاهرة

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات بطولة مصر المفتوحة للكاراتيه التقليدي «الجنرال» التي أقيمت على مدار يومين بصالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات.

وشهدت البطولة مشاركة نحو 800 لاعب ولاعبة يمثلون 11 دولة، في إطار حرص الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز فرص الاحتكاك الدولي بين اللاعبين، بما يسهم في رفع المستوى الفني والبدني للمشاركين.

من جانبه، أكد الدكتور رامي المكاوي، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، أن تنظيم البطولة يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لنشر رياضة الكاراتيه الجنرال وتوسيع قاعدة المشاركة، مشيرا إلى أهمية إقامة البطولات المحلية والدولية التي تتيح للاعبين فرصة اكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات مختلفة.

وأضاف أن المشاركة الكبيرة في البطولة، والتي وصلت إلى 800 لاعب من 11 دولة، تعكس التطور الذي تشهده اللعبة والاهتمام المتزايد بها، مؤكدا استمرار الاتحاد في تنظيم الفعاليات والبطولات التي تدعم اللاعبين وتساهم في اكتشاف المواهب الجديدة.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم الختامي منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين، يعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.