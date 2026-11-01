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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طالبة بجامعة العاصمة تحقق إنجازًا عالميًا في الكاراتيه وتحصد مركزين ببطولة العالم

الطالبة حنين محمود مصلحي
الطالبة حنين محمود مصلحي
حسام الحارتي

في إنجاز رياضي دولي جديد، يُضاف إلى سجل التميز الطلابي بجامعة العاصمة، حققت الطالبة حنين محمود مصلحي، بكلية علوم التغذية، إنجازًا متميزًا في منافسات بطولة العالم الـ23 للكاراتيه  (ITKF World Traditional Karate Championship)، التي استضافتها القاهرة خلال شهر أكتوبر 2026، بحصولها على المركز الثاني عالميًا في منافسات الكاتا الجماعي لفئة الشابات، والمركز الثالث عالميًا في منافسات الكوميتيه الجماعي لفئة الشابات.

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور السيد  قنديل، رئيس جامعة العاصمة، الذي أكد أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد المحاور الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، واكتشاف مواهبه وتنمية قدراته في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على توفير بيئة داعمة للتميز الرياضي والثقافي والفني، وتشجيع طلابها على المشاركة في البطولات والمحافل الدولية، بما يتيح لهم تمثيل الجامعة ومصر بصورة مشرفة، ويعزز لديهم قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي وروح المنافسة الإيجابية. 

وأعرب عن اعتزازه بما حققته الطالبة من نتائج مشرفة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما يمتلكه شباب الجامعة من قدرات وإمكانات تستحق الدعم والرعاية.

من جانبه، أعرب الدكتور نعيم رابح عميد كلية علوم التغذية عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققته الطالبة، مؤكدًا أن تميز طلاب الكلية لا يقتصر على التفوق الأكاديمي والعلمي، بل يمتد إلى مختلف المجالات والأنشطة التي تسهم في بناء شخصية متوازنة ومتكاملة.

وأشار إلى أن الكلية تدعم مشاركة طلابها في الفعاليات والمسابقات الرياضية، إيمانًا بأهمية الرياضة في تنمية روح الالتزام والعمل الجماعي والثقة بالنفس، مشيدًا بإصرار الطالبة وقدرتها على تحقيق مراكز متقدمة في منافسات عالمية، بما يمثل نموذجًا مشرفًا لطالبات الجامعة.

وحصلت الطالبة على مركزين متقدمين في منافسات البطولة، حيث توجت بالمركز الثاني عالميًا في منافسات الكاتا الجماعي – فئة الشابات (23rd ITKF Kata Team Youth Women)، كما حققت المركز الثالث عالميًا في منافسات الجيو كومتيه الجماعي – فئة الشابات (32 Jiyu Kumite Team Youth Women).

جدير بالذكر أن بطولة العالم الـ23 للكاراتيه ، التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه  (ITKF)، استضافتها مصر في القاهرة خلال أكتوبر 2026، في حدث رياضي دولي يُعد الأول من نوعه للاتحاد على الأراضي المصرية، بمشاركة ممثلين عن 46 دولة ونحو 2000 مشارك، وشهدت البطولة منافسات دولية إلى جانب فعاليات وبرامج مصاحبة تستهدف نشر رياضة الكاراتيه التقليدي وتعزيز المشاركة الرياضية والشمول، كما جاءت استضافة مصر للبطولة امتدادًا لحضورها المتنامي على خريطة الرياضة الدولية.

جامعة العاصمة الطالبة حنين محمود مصلحي رئيس جامعة العاصمة كلية علوم التغذية فئة الشابات

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