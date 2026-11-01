حدث استثنائي.. القاهرة تستضيف البطولة العربية المفتوحة لأندية الكاراتيه

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي جاهزيته لاستضافة حدث رياضي استثنائي يُعد الأكبر والأبرز من نوعه على مستوى الوطن العربي وهي البطولة العربية المفتوحة لأندية الكاراتيه التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

حدث استثنائي

تأتي هذه البطولة الكبرى تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتيه وتحت مظلة الاتحاد العربي ، وبشراكة استراتيجية وتنظيم حصري من شركة “يونيون”، لتجسد عرساً رياضياً شاملاً يجمع نخبة من أقوى الأندية والأكاديميات وأبطال اللعبة من مختلف الدول العربية في ملحمة تنافسية تتجدد فيها الطموحات وتُصنع خلالها الأمجاد.

ولن تقتصر البطولة على المنافسات القوية والاحتكاك القاري الرفيع وتطوير مهارات اللاعبين فحسب، بل ستشهد أيضاً ولأول مرة في تاريخ لعبة الكاراتيه تقديم فعاليات حصرية وتنظيمية بمواصفات عالمية، مما يمنح المشاركين والجماهير تجربة رياضية واستثنائية غير مسبوقة.

وأكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن القاهرة جاهزة لتقديم نسخة تاريخية تليق بأبطال الوطن العربي، مشيرا إلى أن البطولة تمثل فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتوطيد أواصر الإخاء بين الأندية العربية في بيئة تنافسية تسودها الروح الرياضية العالية.

ومع تزايد الإقبال والترقب من مختلف الأكاديميات والأندية العربية، أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب المعاينة والتسجيل، إلى جانب توفير باقات إقامة وضيافة متكاملة للمشاركين والوفود العربية نظراً لمحدودية الأماكن وحجم الإقبال المتوقع.