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قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك

أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الأسمنت في السوق قفزة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت الشركات المنتجة عن زيادات جديدة في أسعار بيع الطن، وسط استمرار موجة التقلبات في مدخلات الإنتاج وارتفاع تكلفة التشغيل، وهو ما دفع أسعار الأسمنت الرمادي لتبلغ مستويات غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري.

زيادات جديدة تصل إلى 200 جنيه للطن

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت ارتفعت مؤخرًا بنسب تتراوح بين 100 و200 جنيه للطن، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة عدد من العوامل مجتمعة، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأضاف الزيني أن سعر الطن تسليم أرض المصنع يتراوح حاليًا بين 3,800 و3,950 جنيهًا، فيما يصل سعر الطن للمستهلك النهائي إلى ما بين 4,000 و4,200 جنيه، وتختلف الأسعار تبعًا للنوع والمنطقة الجغرافية.

أسباب الزيادة في أسعار الأسمنت

أشار الزيني إلى أن موجة الارتفاع الأخيرة ترجع إلى عدد من العوامل المؤثرة، أهمها:

  • زيادة أسعار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.
  • ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، لا سيما الفحم الذي تعتمد عليه أغلب المصانع.
  • ارتفاع تكلفة النقل والشحن الداخلي بفعل زيادة أسعار الوقود.
  • زيادة الطلب الموسمي على الأسمنت خلال فصل الصيف، حيث يشهد هذا التوقيت نشاطًا ملحوظًا في أعمال البناء والتشييد.

انخفاض المعروض من بعض الشركات المنتجة

قال الزيني إن عددًا من شركات الأسمنت قلّص حجم إنتاجه خلال الأسابيع الماضية، سواء بسبب تنفيذ خطط صيانة دورية أو توجيه الإنتاج للتصدير، وهو ما أسهم بدوره في تقليص المعروض داخل السوق المحلي، وفتح المجال أمام ارتفاع تدريجي في الأسعار.

وأكد الزيني أن هذا الانخفاض في الكميات المعروضة من جانب بعض الشركات زاد من الضغط على السوق، في ظل ارتفاع حجم الطلب المحلي، ما ساهم في تسريع وتيرة الزيادة السعرية.

دعوات لضبط السوق وتحقيق التوازن

شدد الزيني على أهمية وجود توازن حقيقي بين مصالح الشركات المنتجة والمستهلكين، سواء من المواطنين أو المطورين العقاريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. 

وأشار إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية المختصة وشركات إنتاج الأسمنت من أجل ضمان الشفافية الكاملة في السوق، والتدخل عند حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما أكد على ضرورة تفعيل آليات رقابية واضحة لضبط الأسعار والحد من أي ممارسات قد تضر بمصلحة المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، ويجب الحفاظ على استقراره ودعمه بشتى السبل.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

شهدت الأسواق المحلية زيادات جديدة في أسعار الأسمنت الرمادي، حيث تراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 4,050 و4,300 جنيه، حسب نوع الشركة المنتجة وجودة المنتج، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر طن أسمنت السويدي: 4,300 جنيه

سعر طن أسمنت حلوان: 4,150 جنيهًا

سعر طن أسمنت الفهد: 4,050 جنيهًا

أسعار أصناف أخرى مثل المعلم والسهم والنصر والمخصوص: تتراوح بين 4,100 و4,160 جنيهًا

أما سعر الطن للمستهلك النهائي فقد تراوح ما بين 4,000 و4,200 جنيه، مع تفاوت الأسعار تبعًا للمنطقة الجغرافية وتكاليف النقل والتوزيع.

أعلى مستوى منذ بداية 2025

بهذه الزيادة الجديدة، سجلت أسعار الأسمنت الرمادي في مصر أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2025، في مؤشر يعكس التحديات التي يواجهها سوق مواد البناء في ظل تقلبات اقتصادية إقليمية ودولية، وارتفاع مستمر في مدخلات الإنتاج والوقود وتكاليف التشغيل.

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