شركات الأسمنت تعلن زيادة جديدة في الأسعار

أعلنت شركات إنتاج الأسمنت العاملة في السوق المحلية عن زيادة جديدة في أسعار بيع الطن، وسط موجة تقلبات في مدخلات الإنتاج وتكلفة التشغيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت الرمادي إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ بداية العام.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الأسمنت رفعت الأسعار خلال الأيام الماضية بقيم تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه للطن، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى ما بين 3,800 و3,950 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الطن للمستهلك النهائي ما بين 4,000 و4,200 جنيهًا بحسب النوع والمنطقة الجغرافية.

وأوضح الزيني أن أسباب الزيادة تعود إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة أسعار الطاقة والمواد الخام المستوردة مثل الفحم، إلى جانب زيادة رسوم النقل والشحن الداخلي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، فضلًا عن زيادة الطلب المحلي خلال موسم الصيف، الذي يشهد عادة نشاطًا مرتفعًا في مشروعات البناء والتشييد.

وأضاف أن بعض الشركات المنتجة قلصت حجم المعروض خلال الفترة الماضية، سواء بسبب خطط صيانة دورية أو توجهات تصديرية، وهو ما ساهم في تقليص المعروض نسبيًا وفتح المجال أمام زيادات تدريجية في الأسعار.

وأكد الزيني أن الشعبة تتابع تطورات السوق عن كثب، داعيًا إلى ضرورة التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، للحفاظ على استقرار سوق مواد البناء وعدم تحميل المواطنين والمطورين العقاريين زيادات إضافية غير مبررة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن هناك حاجة لتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية وشركات الأسمنت لضمان الشفافية، ووضع آليات لضبط السوق حال حدوث زيادات غير مبررة، خاصة أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة حيوية للاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت، فقد سجلت الأسواق المحلية زيادات جديدة في الأسعار، حيث تراوح سعر طن الأسمنت الرمادي تسليم أرض المصنع بين 4,050 و4,300 جنيه، وفقًا لنوع المنتج والشركة المنتجة. فقد بلغ سعر طن أسمنت السويدي نحو 4,300 جنيه، بينما سجل طن أسمنت حلوان 4,150 جنيهًا، وأسمنت الفهد 4,050 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار بعض الأصناف الأخرى مثل المعلم والسهم والنصر والمخصوص بين 4,100 و4,160 جنيهًا. أما للمستهلك النهائي، فتراوح سعر الطن بين 4,000 و4,200 جنيه، بحسب المنطقة الجغرافية وتكاليف النقل والتوزيع، لتسجل بذلك الأسعار أعلى مستوياتها منذ بداية العام.