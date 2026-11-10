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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مواد غذائية فاسدة وإغلاق منشآت مخالفة خلال حملة رقابية بالإسكندرية

الأجهزة الرقابية بمحافظة الإسكندرية
الأجهزة الرقابية بمحافظة الإسكندرية
أ ش أ

نفذت الأجهزة الرقابية بمحافظة الإسكندرية، حملة للتفتيش على الأسواق والمحال العامة بمنطقة ثان المنتزة ، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية ، بمتابعة الالتزام بالاشتراطات القانونية والبيئية وصلاحية المنتجات وعدم استغلال المستهلكين ، حفاظا علي الصحة العامة .

وذكر الحي  في بيان أن إدارات الحي شنت بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حملة موسعة استهدفت التفتيش على المنشآت التجارية و الأسواق و المحال العامة بعزب اسكوت و المنشية البحرية و شارع النبوي المهندس و منطقة طوسون بدائرة الحي أسفرت عن تغريم المحال المخالفة بقيمة 10 آلاف جنيه ، و التحفظ على 31 حالة إشغال .

وتم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضري مخالفة اشتراطات نظافة ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية للعاملين و 3 إنذارات لاستصدار الترخيص و3 محاضر لعدم اتخاذ اشتراطات للوقاية من الحريق و 4 محاضر لمخالفة قانون البيئة وإنذارين لعدم تطبيق الحد الأدنى من الأجور و عدم تحرير عقود للعاملين و عدم وجود ملفات للعاملين ، وإعدام 22 كجم مواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وإغلاق منشآتين مخالفتين لعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط ، وإجراء طلبي تصالح صيدلي، مع التحفظ على مركبتين صغيرتين تستخدمان في نقل المخلفات.

في سياق متصل، تمكن حي أول العامرية من إزالة متغير بنجع العرجى بالحي بمساحة 120 م عبارة عن جمالون صاج وحوائط وتم إزالته بالكامل ، وذلك في اطار الجهود التي تستهدف الحفاظ على التخطيط العمراني والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف.

المنشآت التجارية محافظ الإسكندرية الأجهزة الرقابية

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