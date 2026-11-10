ضبط مواد غذائية فاسدة وإغلاق منشآت مخالفة خلال حملة رقابية بالإسكندرية

نفذت الأجهزة الرقابية بمحافظة الإسكندرية، حملة للتفتيش على الأسواق والمحال العامة بمنطقة ثان المنتزة ، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية ، بمتابعة الالتزام بالاشتراطات القانونية والبيئية وصلاحية المنتجات وعدم استغلال المستهلكين ، حفاظا علي الصحة العامة .

وذكر الحي في بيان أن إدارات الحي شنت بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حملة موسعة استهدفت التفتيش على المنشآت التجارية و الأسواق و المحال العامة بعزب اسكوت و المنشية البحرية و شارع النبوي المهندس و منطقة طوسون بدائرة الحي أسفرت عن تغريم المحال المخالفة بقيمة 10 آلاف جنيه ، و التحفظ على 31 حالة إشغال .

وتم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضري مخالفة اشتراطات نظافة ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية للعاملين و 3 إنذارات لاستصدار الترخيص و3 محاضر لعدم اتخاذ اشتراطات للوقاية من الحريق و 4 محاضر لمخالفة قانون البيئة وإنذارين لعدم تطبيق الحد الأدنى من الأجور و عدم تحرير عقود للعاملين و عدم وجود ملفات للعاملين ، وإعدام 22 كجم مواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وإغلاق منشآتين مخالفتين لعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط ، وإجراء طلبي تصالح صيدلي، مع التحفظ على مركبتين صغيرتين تستخدمان في نقل المخلفات.

في سياق متصل، تمكن حي أول العامرية من إزالة متغير بنجع العرجى بالحي بمساحة 120 م عبارة عن جمالون صاج وحوائط وتم إزالته بالكامل ، وذلك في اطار الجهود التي تستهدف الحفاظ على التخطيط العمراني والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف.