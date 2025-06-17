تشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر، حالة من التباين الملحوظ داخل السوق المحلية، في ظل تقلبات الأسعار العالمية للمواد الخام، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة مشروعات البناء والتشييد.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

ويتابع المواطنون والمطورون العقاريون وشركات المقاولات أسعار مواد البناء بشكل يومي، لما لها من تأثير كبير على تنفيذ المشروعات العقارية وخطط الدولة التنموية.

أسعار الحديد والأسمنت



أسعار الحديد في مصر

أحدث أسعار الحديد في السوق المحلية، والتي جاءت كالتالي:

حديد عز: 38,500 جنيه للطن

حديد بشاي: 37,900 جنيه

حديد الجارحي: 37,900 جنيه

حديد السويس للصلب: 37,900 جنيه

حديد بيانكو: 37,500 جنيه

حديد عطية: 37,500 جنيه

حديد المصريين: 37,500 جنيه

حديد المراكبي: 37,500 جنيه

حديد العشري: 36,200 جنيه

حديد العتال: 36,000 جنيه

حديد المدينة: 36,000 جنيه

حديد المعادي: 36,000 جنيه

حديد الكومي: 35,000 جنيه

حديد سرحان: 34,500 جنيه

حديد مصر ستيل: 34,000 جنيه

أسعار الأسمنت في السوق

أما أسعار الأسمنت اليوم فجاءت كالتالي:

أسمنت السويدي: 4,300 جنيه للطن

أسمنت السويس: 4,160 جنيه

أسمنت السهم: 4,150 جنيه

أسمنت المخصوص: 4,150 جنيه

أسمنت مصر بني سويف: 4,150 جنيه

أسمنت حلوان: 4,150 جنيه

أسمنت النصر: 4,120 جنيه

أسمنت سيناء 42.5: 4,130 جنيه

أسمنت وادي النيل: 4,100 جنيه

أسمنت المعلم: 4,100 جنيه

أسمنت الفهد: 4,050 جنيه

أسمنت قنا (المسلة): 3,650 جنيه



العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت

تتأثر أسعار الحديد والأسمنت في مصر بعدة عوامل محلية ودولية، أبرزها:

أسعار المواد الخام عالميا مثل خام الحديد، البليت، والفحم.

تكاليف الطاقة والنقل، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما ينعكس على تكلفة استيراد الخامات.

الطلب المحلي والمشروعات القومية، التي ترفع معدلات استهلاك مواد البناء.

القرارات الحكومية المتعلقة برسوم الحماية على الواردات من الحديد والأسمنت.



توقعات أسعار مواد البناء في الفترة المقبلة

يرى خبراء قطاع التشييد ومواد البناء أن السوق ستشهد حالة من التذبذب في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، متأثرة بالتغيرات العالمية في أسعار الطاقة والخامات، إلى جانب تحركات الدولار أمام الجنيه.

وينصح الخبراء المتعاملين في السوق بمتابعة أسعار مواد البناء بشكل مستمر، لاتخاذ قرارات الشراء في التوقيت الأنسب، خاصة للمشروعات الكبيرة والمطورين العقاريين.