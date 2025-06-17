تشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر، حالة من التباين الملحوظ داخل السوق المحلية، في ظل تقلبات الأسعار العالمية للمواد الخام، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة مشروعات البناء والتشييد.
أسعار الحديد والأسمنت في مصر
ويتابع المواطنون والمطورون العقاريون وشركات المقاولات أسعار مواد البناء بشكل يومي، لما لها من تأثير كبير على تنفيذ المشروعات العقارية وخطط الدولة التنموية.
أسعار الحديد في مصر
أحدث أسعار الحديد في السوق المحلية، والتي جاءت كالتالي:
حديد عز: 38,500 جنيه للطن
حديد بشاي: 37,900 جنيه
حديد الجارحي: 37,900 جنيه
حديد السويس للصلب: 37,900 جنيه
حديد بيانكو: 37,500 جنيه
حديد عطية: 37,500 جنيه
حديد المصريين: 37,500 جنيه
حديد المراكبي: 37,500 جنيه
حديد العشري: 36,200 جنيه
حديد العتال: 36,000 جنيه
حديد المدينة: 36,000 جنيه
حديد المعادي: 36,000 جنيه
حديد الكومي: 35,000 جنيه
حديد سرحان: 34,500 جنيه
حديد مصر ستيل: 34,000 جنيه
أسعار الأسمنت في السوق
أما أسعار الأسمنت اليوم فجاءت كالتالي:
أسمنت السويدي: 4,300 جنيه للطن
أسمنت السويس: 4,160 جنيه
أسمنت السهم: 4,150 جنيه
أسمنت المخصوص: 4,150 جنيه
أسمنت مصر بني سويف: 4,150 جنيه
أسمنت حلوان: 4,150 جنيه
أسمنت النصر: 4,120 جنيه
أسمنت سيناء 42.5: 4,130 جنيه
أسمنت وادي النيل: 4,100 جنيه
أسمنت المعلم: 4,100 جنيه
أسمنت الفهد: 4,050 جنيه
أسمنت قنا (المسلة): 3,650 جنيه
العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت
تتأثر أسعار الحديد والأسمنت في مصر بعدة عوامل محلية ودولية، أبرزها:
أسعار المواد الخام عالميا مثل خام الحديد، البليت، والفحم.
تكاليف الطاقة والنقل، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما ينعكس على تكلفة استيراد الخامات.
الطلب المحلي والمشروعات القومية، التي ترفع معدلات استهلاك مواد البناء.
القرارات الحكومية المتعلقة برسوم الحماية على الواردات من الحديد والأسمنت.
توقعات أسعار مواد البناء في الفترة المقبلة
يرى خبراء قطاع التشييد ومواد البناء أن السوق ستشهد حالة من التذبذب في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، متأثرة بالتغيرات العالمية في أسعار الطاقة والخامات، إلى جانب تحركات الدولار أمام الجنيه.
وينصح الخبراء المتعاملين في السوق بمتابعة أسعار مواد البناء بشكل مستمر، لاتخاذ قرارات الشراء في التوقيت الأنسب، خاصة للمشروعات الكبيرة والمطورين العقاريين.