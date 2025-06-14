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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

مرتبات
مرتبات
محمد غالي

صرف مرتبات شهر يونيو 2025، يبحث المواطنون عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، والتي تبدأ وزارة المالية اعتبارا من الأربعاء المقبل 18 يونيو 2025، في صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو، وهو آخر راتب في العام المالي 2024 / 2025، الذي ينتهي رسميا بنهاية الشهر الجاري.

ويأتي صرف مرتبات يونيو في توقيت مبكر لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث يشمل جميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى أصحاب الكوادر والهيئات الاقتصادية والخدمية التابعة للموازنة العامة للدولة.


جدول صرف مرتبات يونيو 2025

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة خلال خمسة أيام، موزعة على النحو التالي:
الأربعاء 18 يونيو 2025
الخميس 19 يونيو 2025
توقف صرف المرتبات يومي الجمعة والسبت (20 و21 يونيو) بسبب عطلة البنوك.
 

مرتبات

استئناف الصرف الأحد 22 يونيو حتى الثلاثاء 24 يونيو 2025

وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي للتيسير على الموظفين، وضمان انتظام عملية الصرف قبيل نهاية السنة المالية.


زيادة جديدة في الأجور بدءا من يوليو 2025

في سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالدولة ستطبق اعتبارا من يوليو المقبل، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، ورفع الدخول لمواكبة معدلات التضخم.

تفاصيل الزيادة في الأجور:
الحد الأدنى للزيادة الشهرية: 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة: 7000 جنيه شهريا.
الزيادة تشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الدولة المستمرة منذ عام 2019، لرفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

يشكل صرف مرتبات يونيو 2025 في هذا التوقيت المبكر خطوة مهمة لتيسير احتياجات المواطنين، بالتزامن مع نهاية العام المالي، في حين تمثل الزيادات المرتقبة في الأجور بداية مرحلة جديدة من الدعم المالي المباشر للموظفين، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأوضاع الحالية، لصرف مرتبات شهر يونيو 2025.

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