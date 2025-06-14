كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

يبحث آلاف المواطنين يوميا عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2025، سواء لأول مرة أو لتجديد البطاقة، في ظل ما تشهده الخدمات الحكومية من تطور رقمي ملحوظ.



طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2025

تتم إجراءات استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت من خلال إحدى المنصتين التاليتين:

أولا: عبر بوابة الحكومة المصرية

1.الدخول على بوابة الحكومة المصرية.

2.اختيار خدمة “الرقم القومي”.

3.إدخال البيانات الشخصية كاملة (الاسم – الرقم القومي – الوظيفة – محل السكن).

4.تحديد نوع الاستمارة المطلوبة وطريقة الدفع.

5.الضغط على “تأكيد” لإرسال الطلب.

ثانيا: عبر موقع وزارة الداخلية

1.الدخول على موقع مصلحة الأحوال المدنية: https://cso.moi.gov.eg.

2.اختيار “خدمات الرقم القومي”.

3.تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

4.تحديد نوع الاستمارة ووسيلة الدفع، ثم تأكيد الطلب.



الشروط المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2025

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الأساسية، تشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل العمر عن 15 عاما.

أن يكون المتقدم مسجلا في قاعدة البيانات الرسمية.

تقديم المستندات المطلوبة لإثبات صحة البيانات.



المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

لضمان قبول الطلب، يجب تجهيز المستندات التالية:

استمارة الرقم القومي بعد شرائها من مكتب الأحوال المدنية.

شهادة الميلاد الإلكترونية (خاصة لمن يستخرج البطاقة لأول مرة).

إيصال حديث (كهرباء – مياه – غاز) لإثبات محل الإقامة.

صورة من البطاقة القديمة في حالة التجديد.

مميزات استخراج بطاقة الرقم القومي

توفر هذه الخدمة العديد من المزايا، من أبرزها:

سهولة تقديم الطلب دون الحاجة للذهاب إلى مكتب السجل المدني.

طرق دفع متعددة وآمنة.

استلام البطاقة في الموعد المحدد.

دعم خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل التكدس.

رابط مباشر لاستخراج بطاقة الرقم القومي

للبدء في استخراج البطاقة، يمكن الدخول على الرابط التالي التابع لموقع وزارة الداخلية:

https://cso.moi.gov.eg