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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة فقط.. كيف تحصل عليها فورًا؟

بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة فقط.. كيف تحصل عليها فورًا؟
بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة فقط.. كيف تحصل عليها فورًا؟
عبد العزيز جمال

أتاحت وزارة الداخلية خدمة نموذجية وسريعة لـ استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 20 دقيقة فقط، من خلال مركز "أحوال إكسبريس" المتواجد بمقر ديوان القطاع بالعباسية.

 هذا المركز يعد طفرة في الخدمات الرقمية، حيث يعتمد على أجهزة متطورة لتصوير المواطنين وإصدار وتسليم بطاقات الرقم القومي بشكل لحظي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

يتميز مركز "أحوال إكسبريس" بتصميم عصري وتجهيزات تكنولوجية متقدمة تواكب العصر الرقمي، مما يجعله من أبرز مراكز الأحوال المدنية في مصر. 

ويتم استخراج البطاقة باستخدام أجهزة حديثة للتصوير والطباعة والتسليم الفوري، ليغادر المواطن المركز ومعه بطاقته الجديدة خلال 20 دقيقة فقط.

استخراج بطاقة الرقم القومي
 

خطوات استخراج البطاقة أونلاين من المنزل

كما توفر وزارة الداخلية إمكانية تجديد أو استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين، دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، ولكن بشروط محددة.

 ويمكن لأي مواطن استخراج البطاقة من خلال خطوات بسيطة على هاتفه المحمول.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

لكي تتمكن من استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين، يشترط أن تكون البطاقة الحالية صالحة ولم يمضِ على إصدارها أكثر من 7 سنوات. و

إذا تجاوزت تلك المدة، فلا بد من التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني، كما يشترط أن يكون لدى المواطن بيان ميلاد مسجل على الحاسب الحكومي، وأن تكون بياناته متطابقة مع ما هو مسجل بالسجل المدني.

خطوات تجديد البطاقة من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

لمن يرغب في تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيًا، يجب اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط: https://moi.gov.eg/Account/Login
  2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد (يتم تفعيله خلال ساعة واحدة فقط).
  3. اختيار قسم الأحوال المدنية.
  4. الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمة "بطاقة الرقم القومي".
  5. قراءة الشروط والأحكام والضغط على "بدء الخدمة".
  6. إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
  7. تحديد عنوان استلام البطاقة.
  8. الضغط على "تسجيل الطلب".

استخراج البطاقة دون مغادرة المنزل

هذه الخدمة تمكن المواطن من استخراج بطاقة الرقم القومي من منزله، بشرط توفر الشروط اللازمة، وتعد حلاً عمليًا وفعالًا خاصة لكبار السن أو المواطنين في المحافظات البعيدة.

رسوم الخدمة الإلكترونية

تبلغ تكلفة استخراج البطاقة أونلاين 175 جنيهًا ، ولا تشمل رسوم التوصيل أو الضرائب، أما مدة الاستلام فتتراوح بين 5 إلى 7 أيام عمل حسب العنوان ونوع الخدمة.

طرق الدفع المتاحة

يمكن دفع الرسوم عبر وسائل إلكترونية متعددة مثل:

  • الدفع بالفيزا أو الماستر كارد.
  • الدفع النقدي عند استلام البطاقة من مندوب الشحن.

ما أفعل عند فقدان البطاقة الشخصية؟

في حالة فقد البطاقة الشخصية، يمكن أيضًا استخراج بدل فاقد عبر الموقع الإلكتروني بشرط ألا تكون صلاحية البطاقة الأصلية قد تجاوزت 7 سنوات، ويجب أن تكون بياناتك مسجلة ومحدثة.

بوابة مصر الرقمية وخدمة تجديد البطاقة

توفر كذلك بوابة مصر الرقمية خدمات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، ويمكن الاستفادة منها لمن تتوفر لديهم شروط استخراج البطاقة إلكترونيًا، وهي طريقة مكملة لخدمات وزارة الداخلية.

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