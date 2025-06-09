أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني و الوقوف في طوابير، حيث أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي إليكترونيا عبر الهاتف.



أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.



2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.



3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.



5- السيارات المتنقلة.

6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».



7- الاستخراج من السيارات النموذجية.



8- الاتصال بالخطوط الساخنة.





اسعار استمارة البطاقة الشخصية

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي



- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

-فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.



- عادية بـ 50 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.



رابط استخراج بطاقة الرقم القومي

يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية لـ تجديد البطاقة أونلاين ، أو استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد ، أو تجديد البطاقة من على النت

وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط : موقع وزارة الداخلية و تجديد البطاقة أونلاين





تجديد البطاقة أونلاين 2025

وفيما يلي خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إليكترونيا من خلال هاتفك المحمول، وعبر موقع وزارة الداخلية..

1. ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنـــــــــــا.

2. سجل الدخول باستخدام حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا (التفعيل يتم خلال ساعة واحدة فقط).

3. بعد تسجيل الدخول، اختر قسم الأحوال المدنية.

4. انتقل إلى خدمات إلكترونية ثم اختر خدمة بطاقة الرقم القومي.

5. اطلع على الشروط والأحكام جيدًا ثم اضغط على بدء الخدمة.

6. أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

7. حدد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه.

8. اضغط على تسجيل الطلب.