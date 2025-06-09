طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين في أيام العيد

وفرت وزارة الداخلية مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع ومرن، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، أصبح بإمكان المواطنين الآن استخراج بطاقاتهم الشخصية أون لاين أو من خلال خدمات مستعجلة بمراكز الأحوال المدنية المنتشرة، لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

كما تتيح الوزارة خيارات جديدة لاستخراج البطاقة من المنزل، مما يجعل العملية أكثر مرونة وسهولة خاصة في هذه الأوقات.

وفي السطور التالية، نرصد خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت.

اختيار خدمات قطاع الأحوال المدنية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة لإتمام الطلب.

اختيار طريقة الدفع المناسبة لسداد رسوم استخراج البطاقة.

التأكد من تطابق البيانات، خاصة المهنة ومحل الإقامة، مع مراعاة أن يكون الطلب خاصًا بصاحب البطاقة نفسه.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025:

استخراج البطاقة في نصف ساعة: يمكن الحصول على بطاقة الرقم القومي في نصف ساعة من قطاع الأحوال المدنية في العباسية مقابل رسوم 315 جنيهًا، بعد شراء استمارة بقيمة 185 جنيهًا.

استخراج البطاقة في خلال 24 ساعة: يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في خلال 24 ساعة من مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز، كارفور المعادي، أو مكسيم مول مقابل 185 جنيهًا.

استخراج البطاقة الشخصية المستعجلة من المنزل: تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل مقابل 615 جنيهًا، مع توفير سيارة للحضور إلى المنزل لاستخراج البطاقة.

مواعيد عمل مراكز الأحوال المدنية:

تعمل مراكز الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الساعة الثامنة مساءً بشكل يومي، حيث يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في مختلف القطاعات.

خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية:

تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت.

كما توفر الوزارة خدمات صوتية عبر الخطوط الساخنة:

15340-16582 للحصول على خدمات فورية.

15341 لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية.

وتشمل هذه الخدمات شهادات ميلاد، شهادات وفاة، وثائق زواج وطلاق، قيد عائلي وفردي، استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد أو تالف، استمارة رقم قومي (عادية، مستعجلة، مميزة)، بالإضافة إلى خدمات أخرى للمواطنين.