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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لو عايز تثبت المهنة وتغير محل الإقامة بـ بطاقة الرقم القومي.. تعرف على الخطوات

لو عايز تثبت المهنة وتغيير محل الإقامة بـ بطاقة الرقم القومي
لو عايز تثبت المهنة وتغيير محل الإقامة بـ بطاقة الرقم القومي
إسلام دياب

يتساءل عددد من المواطنين عن خطوات إثبات المهنة في الأحوال المدنية، وإجراءات تغيير محل الإقامة، والمستندات المطلوبة لإثبات المهنة بجواز السفر وبطاقة الرقم القومي واسم الزوجة، وفي هذا التقرير نوضح تلك الخطوات 

خطوات تغيير المهنة

- ملء استمارة الرقم القومى.

- اعتماد استمارة بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعد الاطلاع على الأصل لـ«أصحاب النشاط التجاري».

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

إجراءات تغيير محل الإقامة

- ملء استمارة بطاقة الرقم القومي قبل التسليم إلى الأحوال المدنية.

- تقديم مستند يثبت بيانات محل الإقامة الجديد (إيصال مرافق).

- يجب أن يكون إيصال المرافق مختوما بخاتم الشركة الصادر عنها.

- تقديم إيصال مرافق حديث يوضح أن الشقة ليست مغلقة ويحمل بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.

- يجب حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي.

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت. 

- أصل المستندات وصورة منها لمطابقتها بمعرفة الموظف المختص.

-يتم إثبات المهنة باللغة العربية بجواز السفر بما لا يتجاوز (32) حرف وباللغة الإنجليزية بما لا يتجاوز 35 حرف ويتم إحتساب المسافة بين الكلمات بحرف.

بطاقة الرقم القومي خطوات إثبات المهنة إثبات المهنة الأحوال المدنية تغيير محل الإقامة جواز السفر

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