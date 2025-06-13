الأربعاء| صرف مرتبات موظفي الحكومة عن أخر شهر في السنة المالية.. تفاصيل

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من الأربعاء المقبل؛ صرف أخر مرتبات في الحكومة للموظفين بالدولة خلال العام المالي الجاري والذي سينتهي خلال أيام.

وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية والتي تتضمن صرف مرتبات شهر يونيو 2025، لكل العاملين بالدولة في مواعيد مبكرة لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

وتستهدف وزارة المالية بحسب تصريحات سابقة لوزيرها أحمد كجوك، بدء عمليات صرف رواتب شهر يونيو 2025 اعتبارا من يوم 18 يونيو الجاري.

وأكدت تقارير وزارة المالية ، أن الحكومة ستصرف آخر مرتبات يتقاضاها الموظفون بالدولة هذا العام نظرا لانتهاء السنة المالية في نهاية يونيو الحالي.

كشفت تقارير رسمية عن اعتزام وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو الجاري، لمدة 5 أيام، تبدأ من 18 حتي 24 من نفس الشهر.

جدول مرتبات شهر يونيو 2025

وفقا لترتيبات وزارة المالية والتي تتضمن صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري و الخميس التالي له وهو يوافق يوم 19 من نفس الشهر، ثم تعطيلها يومي 20 و 21 من يونيو الحالي نظرا لإجازة البنوك.

ويتم استئناف صرف رواتب شهر يونيو الجاري اعتبارا من الأحد 22 يونيو حتي الثلاثاء 24 من نفس الشهر.

تأتي اجراءات وزارة المالية بتبكير عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية.