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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسميًا.. موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2025

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2025
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2025
عبد العزيز جمال

يزيد البحث عن موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2025 ، حيث وزارة المالية بشكل رسمي مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري، ولكن بدون الزيادة والتي من المقرر أن تبدأ من الشهر المقبل.

كما كشفت تفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات، والتي من المقرر بدء العمل بها اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات يونيو 

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة سيبدأ يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك بهدف التيسير على الموظفين وتمكينهم من الاستعداد لموسم عيد الأضحى المبارك في وقت مناسب.

وأوضح كجوك أن مواعيد صرف المرتبات ستراعي تفاوت الجهات الحكومية، لكن الصرف الرسمي سيبدأ اعتبارًا من 18 يونيو، ويستمر تباعًا في الأيام التالية، وفقًا للجداول المعلنة من قبل وزارة المالية.

موعد زيادة الأجور 

أكد كجوك أن الزيادات الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة قرارات اقتصادية شاملة تهدف إلى رفع مستوى دخل العاملين في الدولة، ومراعاة معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن الزيادة في إجمالي الأجر الشهري ستكون بحد أدنى 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في تحسين أوضاع أصحاب الدخول المحدودة.

الحد الأدنى للأجور يصل إلى 7000 جنيه شهريًا

كشف كجوك أن الحكومة قررت أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس التزام الدولة بدعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.

وتُعد هذه الزيادة امتدادًا لخطوات سابقة اتخذتها الحكومة لرفع الحد الأدنى تباعًا منذ عام 2019، في إطار إصلاحات مالية واقتصادية تراعي البعد الاجتماعي.

علاوات دورية بنسبة 10% و15% حسب الفئة

وأوضح كجوك أن الزيادات تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة بنسبة 15%، مع التأكيد على أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة 150 جنيهًا شهريًا.

ويستفيد من هذه العلاوات جميع العاملين بالدولة سواء في الوزارات أو الهيئات أو المصالح الحكومية، مع اختلاف النسبة حسب الخضوع للتشريعات الوظيفية.

حافز إضافي 700 جنيه

وأشار نائب وزير المالية إلى أنه سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، وذلك إلى جانب العلاوات والزيادات المقررة، ما يرفع إجمالي الزيادة الشهرية إلى مستويات غير مسبوقة.

ويُعد هذا الحافز الإضافي جزءًا من السياسة الجديدة الهادفة إلى دعم دخل الموظفين دون الإخلال بالهياكل المالية العامة.

679.1 مليار جنيه لبند الأجور 

أكد كجوك أن الحكومة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 18.1%، مقارنة بالعام المالي السابق.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه

الدرجة الثانية: 8900 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه

ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.

موعد زيادة المعاشات 

ولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن من كبار السن.

ويُعد هذا القرار استكمالًا لجهود الدولة في دعم الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، وتأكيدًا على حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لأصحاب الدخول الثابتة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات


 

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