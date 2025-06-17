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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 17 يونيو 2025، وسط حالة من التوازن بين المعروض والطلب في السوق المحلية.

أسعار الحديد اليوم:

حديد عز: 39,800 جنيه للطن.

حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن.

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.

حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن.

حديد العتال: 38,000 جنيه للطن.

حديد العشري: 37,500 جنيه للطن.

حديد المعادي: 37,200 جنيه للطن.

حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن.

حديد سرحان: 36,500 جنيه للطن.

تتراوح أسعار الحديد للمستهلك بين 39,200 و40,000 جنيه للطن حسب المنطقة وتكلفة النقل.

أسعار الأسمنت اليوم:

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن.

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن.

أسمنت المسلة: 3,300 جنيه للطن.

أسمنت المخصوص: 3,400 جنيه للطن.

أسمنت العسكري: 3,380 جنيهًا للطن.

أسمنت طرة: 3,420 جنيهًا للطن.

أسمنت النصر: 3,390 جنيهًا للطن.

أسمنت جنوب الوادي: 3,360 جنيهًا للطن.

وبلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي في السوق نحو 3,726 جنيهًا للطن.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار مواد البناء مدعومًا بتوافر المخزون وتراجع أسعار الشحن العالمية نسبيًا، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما ساعد على استقرار تكلفة الإنتاج في المصانع المحلية.

المحلية للطن طرة

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