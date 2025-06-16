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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر طن الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين

أسعار الحديد محليا وعالميا
أسعار الحديد محليا وعالميا
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين، 16 يونيو 2025.

أسعار الحديد اليوم الإثنين في مصر

 

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية والعالمية مطلع الأسبوع الجاري وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيه.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم: 

سجل سعر  الطن نحو 38.500 ألف  جنيه  من حديد عز  اليوم. 

بلغ سعر الطن نحو  37.850 ألف  جنيه من حديد بشاي  اليوم.

وصل سعر الطن نحو 37.500 ألف  جنيه حديد المصريين  اليوم.

وبلغ سعر الطن بنحو 37.500 ألف  جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 ألف  جنيه من شركة بيانكو اليوم.

وبلغ سعر الطن  نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 ألف جنيه من شركة العشري للصلب اليوم.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم

وسجل سعر الطن نحو 34.500 ألف جنيه من شركة سرحان اليوم.

وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.

أسعار الحديد عالميا

استقرت أسعار الخردة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو  2025، لتسجل 340 دولارا / طن، مقارنة بـ 3403 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي بدون تغيير ، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

وتراجعت أسعار خام الحديد بقيمة دولار واحد لتسجل  96 دولارا / طن مقارنة  96 دولارا / طن سعر الأسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 430 – 455 دولارا للطن، بينما كانت ما بين 430 – 455 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

واستقرت أسعار حديد التسليح ما بين 505 – 555 دولارا / طن، بينما كانت  ما بين 505 – 555 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

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