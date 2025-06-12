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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

شهدت أسعار الحديد استقرارا بأسواق الصلب العالمية والمحلية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 12 يونيو 2025.

أسعار الحديد عالميا

تراجعت أسعار الخردة خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو  2025، لتسجل 340 دولارا / طن، مقارنة بـ 343 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي بتراجع 3 دولارات، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

واستقرت أسعار خام الحديد عند 97 دولارا / طن دون تغيير مقارنة بالأسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 430 – 455 دولارا للطن، بينما كانت ما بين 430 – 455 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

ووصلت أسعار حديد التسليح ما بين 505 – 555 دولارا / طن، بينما كانت  ما بين 505 – 565 دولارا للطن في الأسبوع الماضي مرتفعة بشكل طفيف .

أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية مطلع الأسبوع الجاري وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيه.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس: 

سجل سعر  الطن نحو 38.500 جنيه  من حديد عز  اليوم. 

بلغ سعر الطن نحو  37.850 جنيه من حديد بشاي  اليوم.

وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين  اليوم.

وبلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو اليوم.

وبلغ سعر الطن  نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب اليوم.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان اليوم.

وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.

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