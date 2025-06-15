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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصناعات المعدنية: من الوارد أن يشهد قطاع الحديد خفض إمدادات للغاز

الغاز
الغاز
أسامة علي

قال حسن المراكبي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن الحديد ضمن الصناعات التي تُصنَّف بأنها كثيفة الاستخدام للغاز، لكن الوضع في قطاع الحديد يختلف بعض الشيء عن قطاع الأسمدة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الحديد يمر بمراحل في عملية الإنتاج، وبالأخص مرحلة الاختزال أثناء العملية الإنتاجية، وهي المرحلة الأكثر استخدامًا للغاز، وبالتالي عندما يكون هناك خفض لإمدادات الغاز أو توقفها، الحكومة تستهدف تلك المرحلة فقط من عملية الإنتاج لأنها المرحلة الأكثر كثافة."

عملية الإنتاج 

وأوضح أن تأثيرها على المدى الطويل غير مؤثر في عملية الإنتاج ولا يسبب تعطلًا للعملية الإنتاجية بشكل ملحوظ، ولكن بقية المراحل الأخرى الإنتاجية استهلاكها للغاز ليس كبيراً وفي الغالب لا تُمس تلك المراحل.

ولفت إلى أنه وفقًا لتلك المعطيات لا يحدث توقف كامل في إنتاج الحديد، ولذلك يختلف عن الأسمدة، قائلاً: "من الوارد أن يشهد قطاع الحديد خفض إمدادات للغاز لكن فقط في مرحلة الاختزال، وهي أحد المراحل الإنتاجية في الصناعة، لكن لن يشمل بقية المراحل، ورغم ذلك لم يحدث حتى الآن أي قرارات بهذا الشأن."

الغاز الحديد اخبار التوك شو صدى البلد

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