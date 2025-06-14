متحدث الحكومة: قطع الغاز مؤقتا عن بعض القطاعات الصناعية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة البترول تعاقدت مع 3 سفن لتغييز الغاز منذ فترة لربطها بالشبكة القومية.

وأوضح محمد الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة”، تقديم عزة مصطفى، أنه تم ربط احد تلك السفن بالفعل بالشبكة القومية.

السفينة الثانية

وتابع متحدث الحكومة، السفينة الثانية سيتم ربطها بالشبكة القومية قبل نهاية الشهر الجارى والسفينة الثالثة فى الشهر الأول من يوليو القادم.

ولفت متحدث الحكومة، أن وزارة البترول قطعت الغاز مؤقتا عن بعض القطاعات الصناعية ومصانع الأسمدة لحين ربط الشحنات الجديدة بالشبكة القومية، ولذلك طبقا لخطة الطوارئ المعدة مسبقا الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعى

وأوضح متحدث الحكومة أنه بعد ربط الثلاث سفن لتغييز الغاز سيتم ضخ غاز بكمية ضعف الكمية التى كانت تضخ العام الماضى.