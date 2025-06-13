متحدث الوزراء: لا تخفيف لأحمال الكهرباء خلال فصل الصيف

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء- في معرض تعليقه على استعدادات الحكومة لأثار العملية الاسرائيلية على إيران، والاضطرابات الجيوسياسية- إن الحكومة بالفعل كان لديها خطط طارئة في كل الجوانب خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وكانت هناك خطة للتعامل مع زيادة استهلاك الغاز في فترة الصيف.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أنه تم التعاقد عبر مجموعة من السفن لإمداد مصر بالغاز عددها 3، وصلت واحدة، وتم ربطها بالموانئ المصرية؛ لإمداد مصر بالغاز، بالإضافة إلى أن هناك سفينتين وصلتا وجارٍ ربطهما، بحيث يتم تشغيل سفن الثلاث.

وأكد أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة العمل على تسريع ربط السفن، وهذا سيسهل استعادة مستوى الإمدادات الطبيعية؛ للوفاء بكل احتياجات القطاعات، بما فيها قطاع الكهرباء.



الموانئ المصرية



وأضاف المتحدث باسم الحكومة: تخفيف الإمدادات لمصانع الأسمدة فترة مؤقتة، ومع بدء عمل السفينتين الجاري ربطهما من إجمالي الثلاث سفن الجاري ربطهم بالموانئ المصرية والشبكة القومية؛ ستتم العودة لإمدادات الغاز الطبيعية، حيث أن الوضع الراهن هو خطة طوارئ فقط، ومع استعادة إمدادات الغاز من السفن؛ سيتم استعادة المستويات الطبيعية.

وشدد على أنه في الظروف الراهنة لن يكون هناك تخفيف للأحمال على المواطنين، قائلاً: "سيناريو بعيد، ونعمل على تجنبه تماما رغم التغيرات السريعة إقليميًا على الأرض، لكن الخطط الحالية ستمكن الحكومة من القيام بعملها في هذا الإطار، خاصة إذا تم احتواء الأمور سريعا، وعدم حدوث مزيد من التدهور على الصعيد الإقليمي، ستكون هناك قدرة على تجنب أي سيناريوهات لتخفيف الأحمال وسيتم استعادة المستويات المطلوبة من إمدادات الغاز في كافة القطاعات".