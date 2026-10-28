"معلومات الوزراء": 5.7 مليار مستخدم لمنصات التواصل وChatGPT يتصدر زيارات أدوات الذكاء الاصطناعي عالميًا

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار اهتمامه برصد وتحليل أبرز التحولات العالمية المؤثرة في الاقتصاد الرقمي، عددًا من التقارير والمؤشرات الدولية الحديثة، التي تعكس النمو المتسارع للمنصات والخدمات الرقمية عالميًا، والتوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تزايد القيمة الاقتصادية للخدمات والأصول غير الملموسة العابرة للحدود.

وأوضح المركز أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتجاوز حاليًا 5.7 مليار مستخدم، بما يعادل نحو 70% من سكان العالم، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 6 مليارات مستخدم بحلول نهاية عام 2028. كما تتنوع منصات التواصل الاجتماعي من حيث طبيعة المحتوى الذي تقدمه وصيغ التفاعل التي تعتمد عليها، بما يتيح للمستخدمين والعلامات التجارية اختيار المنصات الأكثر ملاءمة للوصول إلى الجمهور المستهدف، في الوقت الذي تواصل فيه المنصات القائمة على المحتوى المرئي والفيديو جذب مستويات مرتفعة من التفاعل.

وأشار المركز إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد منصات للتواصل، وإنما أصبحت جزءًا رئيسًا من الاقتصاد الرقمي العالمي، في ضوء ما تحققه من إيرادات ضخمة تعتمد بصورة أساسية على الإعلانات الرقمية، إلى جانب مصادر أخرى للدخل.

وفي هذا السياق، استعرض المركز تصنيفًا صادرًا عن منصة Resourcera المتخصصة في أبحاث السوق وتحليل البيانات لأعلى منصات التواصل الاجتماعي من حيث الإيرادات عالميًا خلال عام 2026، حيث تصدرت منصة Facebook القائمة بإيرادات بلغت 164.4 مليار دولار، تلتها Instagram بإيرادات بلغت 66.9 مليار دولار.

وجاءت YouTube في المركز الثالث بإيرادات بلغت 54.2 مليار دولار، تلتها TikTok بنحو 23.6 مليار دولار، ثم Snapchat في المركز الخامس بإيرادات بلغت 5.3 مليارات دولار.

وتعكس هذه المؤشرات الحجم الاقتصادي المتنامي لمنصات التواصل الاجتماعي، وقدرتها على تحويل قواعد المستخدمين الواسعة والبيانات والتفاعل الرقمي إلى عوائد اقتصادية ضخمة، بما يعزز من مكانة اقتصاد المنصات كأحد المكونات الرئيسة للاقتصاد الرقمي العالمي.

وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى النمو السريع في الإقبال على الأدوات والمنصات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل المنافسة المتزايدة بين الشركات العالمية على استقطاب المستخدمين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.

وفي هذا الإطار، استعرض المركز تصنيفًا نشرته Visual Capitalist لأكثر 15 أداة ذكاء اصطناعي زيارةً عبر مواقعها الإلكترونية عالميًا خلال يونيو 2026. وأظهر التصنيف هيمنة أمريكية واضحة، حيث تتخذ 12 أداة من أصل 15 أداة مدرجة في القائمة من الولايات المتحدة مقرًا لها، فيما تعد Google الشركة الوحيدة التي تمتلك أداتين ضمن قائمة الأدوات الأكثر زيارة.

ووفقًا للتصنيف، استحوذ ChatGPT على نحو 53% من إجمالي حركة الزيارات إلى المواقع الإلكترونية للأدوات الـ 15 المدرجة، مسجلًا نحو 5.3 مليارات زيارة خلال يونيو 2026، بفارق كبير عن أقرب منافسيه؛ حيث جاء Gemini في المركز الثاني بنحو 1.1 مليار زيارة، ثم Claude بنحو 968 مليون زيارة، وCanva بنحو 760 مليون زيارة، وGoogle Translate بنحو 343 مليون زيارة.

وأوضح المركز أن هذه الأرقام تقيس حركة الزيارات إلى المواقع الإلكترونية للأدوات محل التصنيف، ولا تعبر بالضرورة عن إجمالي استخداماتها عبر التطبيقات أو القنوات الرقمية الأخرى، ومن ثم فإنها تمثل مؤشرًا على مستوى الإقبال عبر الويب وليس مقياسًا شاملًا لكافة أنماط الاستخدام.

وتشير النتائج في الوقت نفسه إلى درجة ملحوظة من التركز في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يستحوذ ChatGPT بمفرده على أكثر من نصف الزيارات الإلكترونية للأدوات المدرجة في التصنيف، بما يعكس حدة المنافسة على اكتساب المستخدمين وترسيخ المكانة في سوق يشهد تطورات متسارعة.

وفي السياق ذاته، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على تصنيف Trade in Services 100 لعام 2026 الصادر عن شركة Brand Finance، والذي يرصد قيمة العلامات التجارية المرتبطة بتجارة الخدمات عبر الحدود، في ظل تنامي الأهمية الاقتصادية للخدمات الرقمية والبيانات والخدمات المالية والمهنية واللوجستية والمحتوى وغيرها من الأنشطة الخدمية.

وبلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية المائة المدرجة في التصنيف نحو 4.6 تريليون دولار خلال عام 2026، بما يعكس الحجم المتنامي للقيمة الاقتصادية المرتبطة بالأصول غير الملموسة والعلامات التجارية في الاقتصاد العالمي.

وتصدرت Microsoft تصنيف أعلى العلامات التجارية قيمةً في تجارة الخدمات لعام 2026، بقيمة للعلامة التجارية بلغت 565.3 مليار دولار، وسجلت 94.7 نقطة من أصل 100 نقطة على مؤشر قوة العلامة التجارية.

وجاءت Google في المركز الثاني بقيمة علامة تجارية بلغت 433.1 مليار دولار، تلتها Amazon في المركز الثالث بقيمة بلغت 369.9 مليار دولار، لتمثل العلامات التجارية الثلاث مجتمعة نحو 30% من إجمالي قيمة العلامات التجارية المدرجة في التصنيف.

كما جاءت TikTok/Douyin في المركز الرابع عالميًا بقيمة علامة تجارية بلغت 153.5 مليار دولار، لتصبح العلامة التجارية الصينية الأعلى قيمة في تصنيف تجارة الخدمات لعام 2026.

وبلغ عدد العلامات التجارية الصينية المدرجة في التصنيف 21 علامة تجارية، بقيمة إجمالية بلغت 876.8 مليار دولار، تمثل نحو 19% من إجمالي قيمة التصنيف.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن قراءة هذه المؤشرات مجتمعة تكشف عن ثلاثة تحولات رئيسة في الاقتصاد العالمي؛ أولها، النمو المتواصل لاقتصاد المنصات وقدرته على تحقيق قيمة اقتصادية ضخمة من قواعد المستخدمين والبيانات والمحتوى الرقمي؛ وثانيها، التركز الكبير في أسواق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حول عدد محدود من الشركات والمنصات الكبرى؛ وثالثها، التزايد المستمر في أهمية الخدمات والأصول غير الملموسة والعلامات التجارية كمصادر للقيمة والتجارة عبر الحدود.

وأشار المركز إلى أن هذه التحولات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للاقتصادات الساعية إلى زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، إذ لم تعد القدرة على التصدير مرتبطة بالسلع المادية فقط، وإنما أصبحت تمتد بصورة متزايدة إلى الخدمات الرقمية والبرمجيات والبيانات والمحتوى والملكية الفكرية والخدمات المهنية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية مواصلة جهود مصر لتعزيز تنافسية قطاع الخدمات الرقمية، وتنمية الصادرات التكنولوجية والخدمية، ودعم نمو الشركات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب بناء علامات تجارية مصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعظيم استفادة الاقتصاد المصري من التحول المتسارع نحو اقتصاد عالمي أكثر اعتمادًا على المعرفة والخدمات والأصول غير الملموسة.