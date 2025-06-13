رسالة هامة من الحكومة للمواطنين حول احتياطيات المواد البترولية

وجه المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء رسالة طمأنة للشعب المصرى بشأن احتياطيات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد الحمصانى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا للاطمئنان على خطة تأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز الطبيعي المطلوبة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع الكهرباء، لاسيما مع حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى كميات أكبر من الوقود، وفى ظل الأحداث الأخيرة بالمنطقة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران.

قطاع الكهرباء

وتابع الحمصانى: الحكومة لديها خطة تحرك لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة، لاسيما قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى كميات أكبر من الوقود مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار الحمصانى إلى الدولة استهدفت هذا العام أن يكون لديها 3 سفن للتغييز تم يتم ربطها بالشبكة القومية لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما تعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.