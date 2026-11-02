قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التموين تستعد لرمضان 2027.. زيادة المعروض من السلع وإقامة معارض أهلاً رمضان
الهند تجلي آلاف السكان استعدادا لثاني إعصار يضرب البلاد في أسبوع
خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد
3133 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون بالضفة خلال شهر
قطع المياه 6 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة اليوم.. الأماكن وموعد الانتهاء
رئيس الاتحاد السكندري يدعو محمد صلاح لزيارة النادي: أتمنى حضور الأسطورة
وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع خط بئر العبد –العريش–رأس النقب «مطار طابا»
إبراهيم فايق يكشف اسم أول صفقة للأهلي في يناير ومراكز التدعيم المنتظرة
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: نعمة البصر من أعظم نعم الله على الإنسان وواجبنا الحفاظ عليها
قبل ما تفك مسمار.. احذر عداد الكهرباء بيسجلك
بعد قليل.. مدبولي يحضر جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بعد طرحه
الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محام يوضح ثغرات ملف شركة الكرة بالزمالك.. ويطلب تدخل وزير الرياضة

نادي الزمالك
نادي الزمالك
عبدالله هشام

كشف محمد رشوان، المحامي بالنقض، عن عدد من التساؤلات القانونية المتعلقة بملف شركة الزمالك لكرة القدم، في ظل الجدل حول طبيعة الجمعية العمومية المطلوبة لتعديل نسبة النادي في رأس مال الشركة، مؤكدًا ضرورة تدخل وزير الشباب والرياضة لحسم الاختلاف في تفسير النصوص القانونية.

وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي، حتى في الأمور القانونية، والوزير طلب الاطلاع على الملف بالكامل، خاصة في ظل وجود اختلاف في الرأي حول بعض الجوانب القانونية".

وأضاف: "نقطة البداية تتمثل في الدعوة الموجهة من نادي الزمالك، وتحديدًا البند الخاص بتعديل نسبة نادي الزمالك في رأس مال شركة الزمالك لكرة القدم، وهنا يبرز تساؤل: لماذا تتحدث الدعوة عن تعديل النسبة إذا كانت الشركة لم يتم تأسيسها من الأساس؟".

وتابع: "كلمة تعديل تعني بالضرورة وجود نسبة قائمة بالفعل، وهو ما يطرح تساؤلًا مهمًا: هل توجد شركة قائمة بالفعل بنسبة 100%؟ وإذا كانت موجودة، فأين ميزانيتها وأوراقها الرسمية؟".

وأوضح أن البند الوارد في الدعوة يتضمن تعديل نسبة النادي في رأس مال شركة الزمالك لكرة القدم، بحيث لا تقل عن 40% بدلًا من 51%، مع دخول مساهمين من الأعضاء والمستثمرين، مشيرًا إلى أن البند التالي يتحدث عن تقييم الشركة، وهو ما يثير تساؤلًا حول كيفية تقييم شركة إذا لم تكن قد تأسست من الأساس.

وعن الجانب القانوني، قال: "المادة 71 من قانون الرياضة رقم 71 تنص على تأسيس شركات المساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159، وهذا القانون ينظم التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي للشركة وهيكل المساهمين ورأس المال ودخول مساهمين جدد وتغيير نسب الملكية".

وأضاف: "في حالة عدم وجود نص صريح في قانون الرياضة، يجب الرجوع إلى قانون الشركات رقم 159، والقانون يتحدث عن الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ولا توجد مسميات أخرى في هذا الشأن".

وأشار رشوان إلى أن هناك ما يُعرف بالجمعية العمومية ذات الطبيعة الخاصة، موضحًا أن أوضاعها تُنظم من خلال نصوص وإجراءات محددة، وأن المشرّع وضع لها قانونًا خاصًا كما ورد في المادة 70.

وتابع: "المادة 70 حددت نسبة الحضور اللازمة للتصويت على تعديل اللائحة، لكن في المادة الخاصة بإنشاء الشركة وردت عبارة الجمعية العمومية دون توضيح طبيعتها، ولذلك لا بد من تدخل بقرار وزاري يوضح المقصود بالجمعية العمومية في هذه الحالة، وهل يجوز أن تكون جمعية عمومية عادية أم أن الأمر يتطلب جمعية عمومية غير عادية؟".

وأكد ضرورة تدخل وزير الشباب والرياضة وإصدار لائحة تفسيرية توضح المقصود بالجمعية العمومية في هذه الحالة، وتحسم الجدل القانوني المثار حول الإجراءات الخاصة بشركة الزمالك لكرة القدم.

الشباب والرياضة الزمالك شركة الزمالك وزير الشباب والرياضة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر.. غياب ثلاثي حراسة المرمى

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون بقيمة 3.3 مليون دولار

مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ترتفع 7% في أكتوبر الماضي مدفوعة بالسيارات الكهربائية

مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ترتفع 7% في أكتوبر الماضي مدفوعة بالسيارات الكهربائية

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً طارئاً لمتصفح "كروم 156" لسد 21 ثغرة أمنية

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد