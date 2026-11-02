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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة اليوم في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق أول انتصاراته بالمسابقة وتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية.

ويحل الزمالك ضيفًا على وادي دجلة، في الخامسة مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، وسط رغبة من الجهاز الفني في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للاعبين.

الزمالك يبحث عن التعويض أمام وادي دجلة

ويدخل الزمالك المباراة تحت ضغط ضرورة تصحيح المسار، بعدما استهل مشواره في البطولة بخسارة ثقيلة أمام فريق زد بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات، وهي النتيجة التي زادت من أهمية مواجهة وادي دجلة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

ويأمل معتمد جمال في استغلال اللقاء لاستعادة التوازن، ومنح الفرصة لبعض العناصر التي تسعى لإثبات قدراتها، خاصة أن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مهمة لتجربة أكثر من لاعب والوقوف على مستوى البدلاء والشباب.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

ويتواجد الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم إلى جانبه أندية وادي دجلة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري، ما يجعل المنافسة على بطاقات التأهل مفتوحة أمام جميع الفرق.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام وادي دجلة

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري، أحمد حسام، مصطفى الزناري، محمد إبراهيم أو محمد فرج.

خط الوسط: أحمد ربيع، آدم كايد، يوسف فرنسي.

خط الهجوم: أحمد الجفالي، ناصر منسي، حسام عاشور التقي.

ويسعى لاعبو الزمالك إلى استغلال مواجهة اليوم لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، قبل استكمال مشوار دور المجموعات والمنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة

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