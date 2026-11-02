معتصم سالم: مواجهات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك تختلف عن بقية المباريات

أكد معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن الاستقرار داخل النادي يمثل أحد أبرز العوامل التي تمنح الفريق الأفضلية، مشيرًا إلى أن سياسة التعاقدات تعتمد على تلبية الاحتياجات الفنية فقط دون التوسع في ضم عدد كبير من اللاعبين.

قال سالم، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد جلال ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن بيراميدز لا يتبع سياسة إبرام صفقات عديدة خلال فترات الانتقالات، وإنما يتعاقد مع لاعب أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر، وفقًا لما يحتاجه الفريق من تدعيمات في المراكز المختلفة.

تطرق المدرب العام إلى المنافسة مع الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنها أمر طبيعي في ظل وجود بيراميدز بالمركز الأول، واحتلال الأهلي الوصافة والزمالك المركز الثالث، موضحًا أن الفريقين يسعيان لتقليص الفارق وانتزاع الصدارة، لكن هدف بيراميدز في كل مباراة يظل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف أن مواجهات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك تختلف عن بقية المباريات، باعتبارهما المنافسين المباشرين للفريق في سباق المنافسة على البطولات.