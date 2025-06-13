اجتماع عاجل مع الكهرباء والبترول.. أول تعليق من الحكومة على أحداث إيران

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قال إن هناك متابعة لـ الموقف أولا بأول عقب العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران وهناك تنسيق بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.



وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا علي مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني القول بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وضعت التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها، نظراً لما يشهده الإقليم من تصعيد عسكري.



وبحسب الوكالة الأردنية، شدد المصدر علي أن القيادة العامة تتابع عن كثب التطورات الحاصلة بالمنطقة، وأن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية واللوجستية واليقظة العالية للتعامل مع جميع الظروف وأي حدث طارئ.



وأهاب المصدر بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والقلق، مشدداً على أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ مهمتها الرئيسية في الدفاع عن الوطن من أي تهديد يراد به زعزعة أمنه واستقراره.