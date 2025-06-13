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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء بريطانيا: الضربات الإسرائيلية على إيران مقلقة

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر قال إن الضربات الإسرائيلية على إيران مقلقة، ونحث جميع الأطراف على خفض التوتر بشكل عاجل.

أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بياناً عقب العدوان الإسرائيلي على بعض مناطق إيران قالت فيه ان الاعتداء العدواني والمغامر الذي شنه الكيان الصهيوني فجر يوم الجمعة (13 يونيو) على أجزاء من البلاد، واستهدافه مناطق مدنية وعسكرية، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ، بمن فيهم نساء وأطفال، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

وفي هذا السياق، أدان مركز العلاقات التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بشدة هذا العدوان السافر من العدو الصهيوني الخبيث، والذي يتعارض مع جميع القوانين والمعايير الدولية.

كما أكد المركز، أن رد الجنود في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على من أمر وخطط ونفذ ودعم هذا العمل الجبان، سيكون صارمًا ومزلزلًا وباعثاً على الندم.

من جانبه، قال التليفزيون الإيراني أن 50 مدنيا أصيبوا في العدوان الإسرائيلي علي البلاد، بينهم 35 طفلا وامرأة في الهجوم الإسرائيلي على منطقة نوبنياد شمالي طهران.

الوزراء البريطانى الضربات الإسرائيلية إيران

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