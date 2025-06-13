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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: لا أضرار في منشآت النفط وعمليات التزود بالوقود مستمرة

النفط الإيراني
النفط الإيراني
أ ش أ

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في منشآت النفط الإيرانية وأن عمليات التزود بالوقود مستمرة.

وأشارت شركة النفط الإيرانية -في بيان أوردته وكالة أنباء إرنا الإيرانية- صباح اليوم الجمعة، إلى أنه لم يلحق أي ضرر بمنشآت تكرير النفط ومنشآت التخزين في البلاد نتيجة هجمات الكيان الإسرائيلي اليوم، موضحة أن أنشطة هذه المنشآت وإمدادات الوقود مستمرة في جميع أنحاء البلاد دون انقطاع وبشكل مستقر ومستدام.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ هجماته على أجزاء من العاصمة الإيرانية طهران، فجر اليوم الجمعة، وقد تضررت عدة مبان سكنية إثر هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل كل من رئيس الأركان الإيراني محمد باقري والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد مقر "خاتم الانبياء اللواء غلام علي رشيد، والعالم النووي ورئيس جامعة آزاد الايرانية الدكتور محمد مهدي طهرانجي، والنائب في البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية فريدون عباسي.

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